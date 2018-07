"Hij worstelde met zijn liefde voor mij, die echt was, en zijn onvermogen om zijn oude leven op te geven" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

29 juli 2018

10u17 0 Seks & Relaties Nicolien (49) en Mats (56) ontmoetten elkaar op vakantie in de zomer van 2001. Het werd liefde. Wat volgde er? En hoe kijken ze daar nu op terug?

Nicolien

“Hij was een gespierde Zweed van 39, zes jaar ouder dan ik en wat me vooral aansprak was dat hij de kunst van het vragen stellen verstond.

“Het was 2001 en midzomernachtfeest in Zweden. Ik logeerde bij een vriendin en met z’n allen dansten we rond het met klimop behangen kruis van berkenhout, midden in de natuur. Er stond een grote tafel vol ingelegde haring, we speelden Kubb met houten blokken en te midden van al die vrolijke mannen en vrouwen ontdekte ik hem. Hij wilde weten wie ik was en waar ik vandaan kwam. Hij was nooit in Amsterdam geweest en vroeg zich af hoe het leven daar was, en tegen middernacht, toen de zon nog altijd niet onder was, liepen wij samen de bossen in en even later zoenden we in zijn auto.

