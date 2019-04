Exclusief voor abonnees “Hij betaalde die rekening zonder aarzelen. Dat zei alles over wie hij was” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie

Corine Koole

07 april 2019

07u52 0 Seks & Relaties Na een verbroken relatie vindt Esther (29) het heerlijk in haar eentje. Tot op een avond op een terras in de stad met vriendinnen een vader van twee naast haar komt zitten. “Ik kreeg ineens ontzettende zin om hem aan te raken.”

Op oudejaarsavond 2017 zat ik in mijn eentje achter mijn bureau en schreef ik een brief aan mezelf. Ik had een roerige tijd achter de rug, mijn relatie was verbroken en sinds kort woonde ik weer alleen. Mijn moeder vond het niks dat ik alleen wilde zijn op een moment dat iedereen zich omringt met familie. “Es, dan kom je maar bij ons hoor.” Maar op een of andere manier vond ik het louterend om stil te staan bij het afgelopen jaar waarin ik mijn ex-vriend en mezelf pijn had gedaan door bij hem weg te gaan. Het was donker, behalve dat bureau stond er in mijn kleine kamer alleen een bed en een bank. Ik wachtte tot het twaalf uur was en opende het flesje champagne dat ik die middag gekocht had, dronk het leeg en ging naar bed. De volgende ochtend las ik wat ik geschreven had. Het waren woorden die me moed inspraken en uitdrukten hoe blij ik ondanks alles was met mijn besluit. In de maanden erop rommelde ik een beetje onbetekenend met diverse mannen, en lukte het me steeds beter mijn draai te vinden in mijn eentje. Ik nam me voor nooit meer voor iemand te kiezen die niet snapte wie ik was. Tot ik op eerste paasdag aan mijn schrijftafel opnieuw mijn gedachten noteerde en er ineens op mijn rug getikt werd. Ik veerde op, maar er stond niemand en toch was ik ervan overtuigd dat ik zojuist even dwingend was aangeraakt. Het was halfnegen ‘s avonds, ik had mijn pyjama al aan, maar kleedde me weer aan en ging de deur uit. Ik had sterk het gevoel dat de onzichtbare pokende vinger mij naar buiten dreef.

