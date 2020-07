Sexting Gesponsorde inhoud “Het zijn je imperfecties die je uniek maken”: fotografe Noortje Palmers over borstenfoto’s, imperfecte schoonheid en sexting Aangeboden door Telenet

30 juli 2020

08u00 0 Seks & Relaties Ken jij ‘ Ken jij ‘ Taboob ’ nog? Met het alom geprezen fotoproject tastten Noortje Palmers en Jasper Declercq de grenzen van Instagram af, door originele foto’s te posten van vrouwenborsten. Binnenkort stelt Noortje een nieuwe fotoreeks voor rond imperfecties. Met een glimlach en kleurrijke beelden schopt ze tegen de preutsheid van sociale media en perfecte plaatjes in traditionele media. “Zelfvertrouwen en eigenheid maken iemand sexy. Niet het perfecte lijf”, gelooft zij. Wij gingen in gesprek met de fotografe over de wereld die zij ziet door haar lens.

Vanaf 1 augustus is een onderdeel van ‘Taboob’ weer te bewonderen in het Instagram- en TikTokmuseum Smile Safari. Wat mag het publiek verwachten?

“Vorig jaar maakten we voor Smile Safari een foto-installatie. Daarvan stellen we nu een nieuwe variant voor, met in de hoofdrol een beeld dat online door Instagram werd weggehaald. De bezoekers kunnen een foto nemen en zelf de test doen: wordt hij online verwijderd of niet? We hebben ook een mixed color-versie van het werk gemaakt. Met ‘Taboob’ zorgden Jasper en ik sowieso voor een diversiteit in leeftijd, maat en kleur. Maar nu we deze foto uitlichten, hebben we nog enkele nieuwe, gekleurde borsten gefotografeerd en toegevoegd. Ook zal je via een photobooth kunnen poseren tussen een berglandschap van borsten. Een grappig effect!”

Dames op leeftijd hebben zich vaak verzoend met hun uiterlijk en doen zonder problemen hun kleren uit, terwijl ik jonge meisjes meestal zie prullen aan hun handdoek Noortje Palmers

Hoe kunnen we in onze maatschappij, die gewrongen zit tussen porno en preutsheid, een naakt lichaam weer normaliseren?

“In de kleedkamer van mijn fitnesscentrum merk ik duidelijk dat sommige vrouwen gegeneerd zijn om hun lichaam te tonen. Vooral jongere vrouwen. Dames op leeftijd hebben zich vaak verzoend met hun uiterlijk en doen zonder problemen hun kleren uit, terwijl ik jonge meisjes meestal zie prullen aan hun handdoek. Maar het is juist door echte lijven te zien, dat je ontdekt dat iedereen anders is. Dat maakt jouw lichaam niet mooier of lelijker. Het helpt dus om in zo’n situatie je preutsheid te laten varen. Door ‘Taboob’ ontdekte ik zelf hoeveel soorten borsten er bestaan en hoe mooi die zijn, elk op hun eigen manier. Eigenlijk zie ik als fotografe heel snel de schoonheid in dingen en mensen. Daar zouden anderen ook baat bij hebben.”

Zelfvertrouwen troef

Je werk straalt veel kleur en humor uit. Welk effect heeft dat op sensuele foto’s?

“Mijn werk weerspiegelt mijn persoonlijkheid: sprankelend, kleurrijk, met een hoekje af. Ik dacht altijd dat ik nooit een dame zou worden, met mijn spontaniteit en onhandigheid. Maar die eigenschappen hoeven niet onsexy te zijn. Zelfvertrouwen en eigenheid maken een persoon aantrekkelijk. Daarvoor hoef je ook niet per se het beste lijf te hebben. Ik heb zelf bijvoorbeeld geen maatje 36 en ik ben groter dan andere vrouwen. Ik kijk ik ook wel eens jaloers naar iemands platte buik. Maar ik leef liever écht dan te leven voor een perfect maatje. Vaak zijn we geneigd, wanneer we in de spiegel kijken, om op foutjes te scannen. Zo kan je je blindstaren op een puist of litteken, terwijl anderen juist je totaalplaatje en je aura zien. Eigenlijk zou je jezelf soms moeten kunnen zien door de ogen van een ander.”

Merk je dat mensen die voor jou poseren meer zelfvertrouwen krijgen over hun lichaam?

“Ja, eigenlijk wel. Allereerst worden ze in de watten gelegd door mijn collega’s van make-up en styling. Dat zijn allemaal positivo’s die mensen oprecht een goed gevoel geven. Als fotografe probeer ik hen eveneens op hun gemak te stellen en hun schoonheid in beeld te benadrukken. Laatst deed ik een shoot met een vrouw die zich erg onzeker voelde. Ze vond dat ze niet fotogeniek was. Tot ik tijdens de shoot naar haar keek en zei: ‘Wauw, je ziet er net uit als Beyoncé.’ Ze kwam zelf kijken op mijn scherm en was verbaasd en onder de indruk van haar eigen uitstraling! Ook bij het fotograferen van borsten voor ‘Taboob’ merkte ik dat de eerste minuut soms onwennig verliep, maar dat veel vrouwen daarna echt konden genieten. Na een tijdje werd het de normaalste zaak van de wereld om met je borsten bloot te lopen op de set.”

Naakt in beeld

Wat is voor jou het verschil tussen een platte naaktfoto en een smaakvol sensueel beeld?

”Het gevoel dat de foto teweegbrengt. Ik hou van zachte foto’s die iets aan de verbeelding overlaten. Zo vind ik een mooi gekadreerde foto van een T-shirt met een stijve tepel sensueler dan een into your face beeld van een vrouw die naakt op een stoel zit. Alhoewel ik me kan inbeelden dat je hetzelfde concept ook smaakvol kan brengen. Alles hangt af van kadrage, gezichtsuitdrukking en persoonlijkheid. En natuurlijk volgen sensuele foto’s ook de mode. Zo is er een foto van Serge Gainsbourg en Jane Birkin, waarbij zij naakt op haar knieën zit en aan zijn jeansbroek frunnikt. In deze tijden zou dat als vulgair en vrouwonvriendelijk bestempeld worden, terwijl het in die tijdsgeest echt sexy was.”

Hoe kan het deseksualiseren van naakt jonge mensen helpen om een gezonder beeld te krijgen over sensualiteit?

“Als iedereen in het echte leven alles verborgen houdt, terwijl je in films en in de media alleen perfectie ziet, ga je twijfelen aan jezelf. Op dat vlak speelt die beeldvorming een grote rol. Cellulitis tijdens een seksscène in een film zou zo’n moment veel realistischer maken! En als een vrouw van boven de veertig op een mooie, zelfzekere manier gefotografeerd wordt, zal je merken: oké, haar borsten zijn niet meer even strak, maar haar sexy uitstraling is ze duidelijk niet kwijt! Binnenkort stel ik een project voor over imperfecties. Ik vroeg aan mensen wat hun unieke imperfectie was en fotografeerde hun acne, littekens, vetrolletjes, verschillende ogen of grote moedervlekken. Omdat ik ze fragmentarisch in beeld bracht, winnen ze aan schoonheid. Zo kunnen de mensen die poseerden hun flaws omarmen. Want net je imperfecties maken je uniek als mens.”

Wil je zelf smaakvolle intieme foto’s maken? Goed licht is alles! Noortje Palmers

Veel jongeren doen vandaag aan sexting en sturen elkaar intieme foto’s. Welke tips kan je hen geven om dat op een veilige en smaakvolle manier te doen?

“Zet je hoofd sowieso niet op de foto. Iemand kan dan wel beweren dat jij het bent, echt bewijs heeft die persoon niet. En toon geen persoonlijke details in beeld, zoals wat er aan de muur hangt in je slaapkamer. Houd het simpel, zoek een flatterende hoek … en goed licht is alles!”

