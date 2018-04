'Het leek alsof alle genot, dat zich in jaren had opgehoopt, in één keer een uitweg vond' Lust en liefde door Corine Koole Corine Koole

01 april 2018

11u31 0 Seks & Relaties Hoe online kaartspelletjes je seksleven kunnen boosten, ondervond Emma (53). Terwijl haar man lag te knorren op de sofa, zapper in de hand, genoot zij van de show die haar kaartbuddy gaf voor zijn webcam.

Zo'n jaar of acht geleden deed ik veel onlinespelletjes, voornamelijk kaartspelen. Met vrouwen van over de hele wereld, maar ook met mannen en met een van die mannen raakte ik in gesprek. We leerden elkaar al chattend woorden uit onze eigen taal, heel lollig eigenlijk. En toen hij voor zaken naar Nederland kwam, wilde hij met mij een kop koffie gaan drinken. Ik aarzelde, moest ik nu een oppas regelen om met een man die ik niet kende in een tearoom te gaan zitten? Mijn echtgenoot bromde: mannen die zeggen koffie te willen drinken, willen eigenlijk iets heel anders. Dus ging ik niet. Maar het flirterige chatten bleef en op een dag stelde hij voor daarbij de camera aan te zetten, zodat we elkaar konden zien. Ik aarzelde opnieuw. Hij zei: 'We kunnen het ook zo doen dat jij mij ziet en ik jou niet'. Dat vond ik best, zolang het geluid maar uit bleef. 's Avonds zat ik altijd in de open keuken achter mijn laptop, die grensde aan de woonkamer waar mijn man op de bank lag te zappen.

"Die avond zat ik op mijn gebruikelijke plek aan de keukentafel, mijn man lag op de bank. Hij was in slaap gevallen. Ik zette het beeld aan en zag die andere man ongekleed in een hotelkamer op een draaistoel achter een bureau. Zijn laptop moest hij op het tafelblad hebben gezet, want ik zag hem in volle glorie. Hij voerde al snel een hele show op waar ik tot mijn verbazing enorm opgewonden van werd. Soms reed hij zijn stoel naar achteren zodat ik hem nog beter kon bekijken, of hij trok aan een pookje waardoor de stoel in de luie stand achterover kieperde. Zo zag ik hem weer vanuit een andere hoek. Ik bleef kijken, voelde geen schaamte, alleen nieuwsgierigheid. Ik zag hem, hij zag mij niet. En gek genoeg was het of dat gegeven het alleen maar fijner maakte. Er was geen ongemak, alleen intimiteit. Het was echt of ik naast hem zat, en of die afstand, die natuurlijk de echte werkelijkheid was, het letterlijk buiten beeld zijn, mijn opwinding verhevigde. Af en toe schreef ik wat zinnen in de chatruimte, want dat was wat wij al maanden deelden. Ik tikte woorden waar ik niet eens over hoefde na te denken, en waarvan ik wist dat ze hem opwonden. Maar verder deed ik niks, hoefde ik niks. Mijn eeuwige behoefte om het een man naar de zin te maken, was dit keer totaal afwezig. Het was duidelijk dat deze man niets anders verwachtte dan door mij bekeken te worden. En dat was het grootste geschenk van die avond. Ik liet een paar vingers bij mij naar binnen glijden en voor het eerst in mijn leven werd lust de extase zoals die bedoeld is. Zonder zelfs maar mijn clitoris aan te raken, kwam ik klaar - voor het eerst in mijn leven.

"Zo vaak had ik het geprobeerd, met mijn man en ook in mijn eentje. Maar altijd raakte ik net voor het hoogtepunt overprikkeld. Dan verdroeg ik de aanraking niet langer en sloeg genot om in aan pijn grenzende irritatie. Zo was het altijd geweest. Daar had ik me bij neergelegd. Maar nu, door dit wonderbaarlijk toeval, kwam daar op mijn veertigste ineens verandering in.

"Ik kan moeilijk beschrijven hoe dat voelde. Het leek of alle genot, dat zich in jaren had opgehoopt, in een keer een uitweg vond. Ik was niet ontroerd of emotioneel, alleen maar blij en verrast en intens gelukkig. Na afloop pakte ik een theedoek van het aanrecht, op de grond had zich wat vocht verzameld, zo intens was dat orgasme geweest. En toen ik eindelijk opkeek, hoorde ik mijn man zacht snurken vanaf de bank, hij had niks gemerkt.

"Om te weten of dit een eenmalige ervaring betrof, of een die zich liet herhalen, sprak ik de volgende dag weer af. Alles was identiek aan de eerste keer: ik was gekleed in badjas en laarzen, de man zat weer in zijn nakie achter zijn bureau en mijn man lag slapend op de bank. En weer herhaalde zich alles, het orgasme, de verrukking. Maar deze keer werd mijn man wel wakker. Ik ging zo op in mijn cyberervaring dat ik niet gemerkt had dat hij achter me was komen staan. Hij tikte op mijn schouders. Snel klikte ik weg, te laat.

"Hij was razend, het vertrouwen was beschaamd en toch zag ik na een paar dagen in zijn ogen dat hij zich verheugde op de nieuwe mogelijkheden die mijn nieuwe uitbundigheid bood voor ons 15-jarig huwelijk. Al snel genoot hij net zo van mijn orgasmes als ik. Die camera en de fysieke afwezigheid van een man - toch een beetje een absurde voorwaarde voor lichamelijk plezier - bleek ik helemaal niet nodig te hebben. Openstaan voor een orgasme bleek een mindset. Ik hoefde alleen maar op het juiste moment in mezelf te keren, mij te concentreren. Nu ik wist hoe het moest, kreeg ik het op alle mogelijke momenten voor elkaar. Alleen én met mijn man.

"De dienstbaarheid, die me bij het vrijen altijd in de weg had gezeten, kan ik sindsdien beter uitschakelen. Door mijzelf belangrijker te maken, mij als het ware kortstondig onzichtbaar te maken voor mijn man, roep ik hetzelfde effect op als met de eenzijdige camera. Voor anderen klinkt dat misschien vanzelfsprekend, voor mij is het tot op de dag van vandaag een openbaring. En het meest van alles verbazen mij de gevolgen van deze bevrijding voor de rest van mijn leven. Ik ben vrolijker, zelfbewuster. Ik durf meer, op elk gebied. De nieuwe baan bijvoorbeeld die ik sinds een tijdje heb, daar had ik nooit op durven solliciteren als ik me niet zo op mijn plaats had gevoeld door mijn veranderde seksbeleving. En ja, ik weet hoe gek dat klinkt, maar zo is het echt. Seks en lust zijn van levensbelang, juist voor dat van alledag."