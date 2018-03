"Het is nu of nooit", dacht Annemie. En na 44 jaar huwelijk liet ze haar man zitten voor haar jeugdliefde Ingrid De Vos

05 maart 2018

17u57 1 Seks & Relaties 44 jaar lang was Annemie V. (*) een voorbeeldige echtgenote en moeder. Altijd waren de ramen van de echtelijke woning netjes gelapt, het gras keurig gemaaid. Tot ze, vijf jaar na haar pensioen, drie broeken en vijf t-shirts bij elkaar grabbelde en naar haar jeugdvriendje reed. "Het is nu of nooit," dacht ze. "Met Jos leef ik op een manier zoals ik dat nooit eerder heb gedaan. Wij hebben geen huis meer maar trekken met een camper rond".

De dag dat ze op pensioen ging was er niets dat er op wees dat er nog een onverwachte wending zou komen in het leven van Annemie (67). "Ik was daar ook niet naar op zoek. Ik had genoeg om handen. Thuis had ik er altijd al een punt van gemaakt dat alles piekfijn in orde lag. Was ik niet aan het schoonmaken, dan werkte ik in de tuin of was bezig met de was en de plas. Mijn jongste woonde nog thuis. Maar ik ging ook nog het beddengoed van mijn schoonouders wisselen, die al wat hulp nodig hadden in hun serviceflat."

