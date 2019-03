“Het is een soort breinseks: hij vraagt hoe het op mijn werk gaat, geeft me advies” Corine Koole

17 maart 2019

08u11 0 Seks & Relaties Niemand kent hen, in het koffiehuis. Daar ziet Yvonne (51) hem elke week, twee uur lang. Nooit loopt het uit de hand. Altijd zijn ze bij hun volle verstand. Al zou zij heel stiekem ook graag zijn vrouw leren kennen.

“Meestal spreken we af op het verloren tijdstip van precies acht uur ’s morgens, zodat onze ontmoetingen niet ten koste gaan van andere activiteiten. Om niet te laat te komen, moet ik om zeven minuten voor acht op de fiets zitten, maar vaak lukt dat niet en wordt het vijf voor acht, zodat hij er al is als ik binnenkom. Hij zit met een zware hoornen leesbril gebogen over een krant, maakt in de lucht een groetend gebaar dat de dierbare herhaling van onze ontmoetingen moet relativeren, soms grapt hij iets. Dan staat hij op om me te omhelzen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Yvonne

human interest