“Het draait niet om het aantal mensen met wie je seks kan hebben”: wat is polyamorie nu juist? Margo Verhasselt

04 juni 2019

14u44

Bron: Teen Vogue 0 Seks & Relaties Naar schatting 2% van de mensen die een relatie hebben, heeft méér dan één partner, zegt seksuoloog en therapeut Wim Slabbinck. “Door getuigenissen op sociale media raken meer koppels er zich van bewust dat er ook mensen zijn die het op een andere manier doen. Maar wat houdt polyamorie nu juist in?

Polyamorie bestaat al erg lang en heeft een rijke geschiedenis. Het was zelfs de vierde meest opgezochte relatieterm op Google in 2017. Maar toch zijn er nog steeds heel wat foute opvattingen over wat het nu juist betekent om polyamoreus te zijn. Volgens het woordenboek: “Het hebben van één of meerdere open relaties tegelijkertijd.” Maar mensen die zichzelf als polyamoreus beschouwen verduidelijken dat hoewel zo'n relatie vaak intiem kan zijn, dat niet altijd het geval is. Het woord wordt opgebouwd uit het Grieks woord ‘poly’ wat ‘veel’ betekent en ‘amorous’, ofwel het Latijnse woord voor liefde. Simpel uitgelegd: polyamorie is meerdere relaties hebben of meerdere mensen tegelijkertijd graag zien.

Maar hoe gaat het nu juist in z'n werk? Dat hangt af van aan wie je het vraagt. Er is geen handleiding voor geschreven. Sekstherapeut en podcasthost Cameron Glover legt uit.

Polyamoreuze relaties moeten niet altijd om seks draaien

Mensen gaan er vaak van uit dat polyamorie gelijkstaat aan met zo veel mogelijk partners seks hebben, maar niets is minder waar. Sterker nog, de meeste mensen die zichzelf als polyamoreus beschouwen, zijn het helemaal niet om enkel en alleen in bed te duiken met andere mensen. Ze willen open zijn en liefde en affectie ervaren op zo veel mogelijk verschillende manieren, maar dat staat niet gelijk aan het feit dat ze met iedereen naar bed gaan.

“Ik bekijk polyamorie als een paraplu. Onder die paraplu vind je open relaties, swingers en alle andere types van relaties die niet monogaam zijn", legt Glover uit. “Wat polyamorie anders maakt, is dat het niet draait om het aantal mensen met wie je seks kan hebben, maar wel waarmee je een goede relatie op kan bouwen, seks kan daar deel van uitmaken, maar het overstijgt het relationele gedeelte niet.”

Een open relatie hebben en polyamoreus zijn, zijn twee aparte dingen

Beide termen zijn erg breed legt Glover uit. Polyamorie focust zich op met hoeveel mensen je een goede band op kan bouwen en op het feit dat je geen bestaande relatie moet hebben. Bij een open relatie heb je meestal één vaste partner en daarnaast nog enkele partners waarmee je naar bed gaat.

“Polyamorie focust op het relatieaspect, open relaties focussen meestal op het fysieke deel”, stipt Glover aan. “Mensen vullen dit uiteraard zelf in zoals ze het willen en ik denk dat er vaak onbegrip en misverstanden ontstaan. Heel veel mensen denken dat polyamorie en open relaties exact hetzelfde zijn, maar dat is niet waar.”

Communicatie is enorm belangrijk

Net zoals in een monogame relatie is communicatie key. Als iets fout aanvoelt, is het belangrijk dat zaken meteen besproken worden. Dillon, een homoseksuele man die zelf polyamoreus is, legt uit: “Als iets niet goed aanvoelt, moet je het de dag zelf nog bespreken. Het is belangrijk dat iedereen van alles op de hoogte is en er nooit geroepen wordt. Wanneer dat het geval is, heeft het al geen zin meer.”

Dillon legt uit dat polyamorie een goede leerschool is voor relaties in het algemeen. “Je leert communiceren, hoe je moet luisteren, begrijpen en toegeven. Als je een relatie hebt waarin je niet kan communiceren op een gezonde manier, monogaam of niet-monogaam, dan is dat waarschijnlijk niet de beste relatie voor jou.”

Polyamorie is geen uitweg uit een ongelukkige relatie

Het is niet omdat je ongelukkig bent in je relatie dat polyamorie de oplossing gaat bieden. “Vaak denken mensen dat wanneer ze de relatie open gaan trekken of een nieuwe persoon erbij betrekken dat al hun problemen opgelost gaan raken", stelt Glover. Dat maakt het alleen maar erger. Je moet eerst je problemen oplossen voor je nog een persoon bij de zaak betrekt.