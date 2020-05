“Heb jij de hele dag niets gedaan in huis?!” Relatietherapeut geeft advies als de ene partner gaat werken en de andere thuisblijft

Seks & Relaties Vergeet Temptation Island. Corona is de ultieme relatietest. Dat hebben de laatste weken wel bewezen. En net nu we er aan gewend zijn om ons lief 24 uur op 24 te zien, verandert de realiteit opnieuw: veel mensen moeten opnieuw gaan werken terwijl de partner nog thuiszit. Een godsgeschenk voor sommigen, een immense uitdaging voor andere koppels. Kan je verwachten dat degene met huisarrest het voortouw neemt in het huishouden? En wat als jullie elkaar net opnieuw gevonden hadden? Relatietherapeut Mieke Mievis weet raad.

Na weken van huisarrest gaan sommige mensen opnieuw naar het werk. Anderen blijven nog eventjes thuis. Omdat de baas het veiliger vindt, of omdat er een kroost is waar op gelet moet worden. Hoe het ook zij: nadat koppels constant op elkaars lip zaten, moeten ze elkaar nu uitzwaaien. Hallelujah, of hemeltjelief? “Het kan beide richtingen uitgaan”, bevestigt seksuologe en relatietherapeute Mieke Mievis, stichter en coördinator van het Therapeutisch Centrum Ternat.

Rust dankzij de derde ruimte

“Voor sommige tortelduifjes zal het een verademing zijn. Het is niet makkelijk om 24 uur op 24 op elkaars lip te zitten. Zeker niet als je ondertussen moet werken, preteachen, de was en de plas verzorgen én proberen te genieten van wat vrije tijd. Je zou voor minder gek worden”, zo gaat ze verder. “Bovendien zijn we prikkelbaarder omdat we onze zogenoemde derde ruimte missen. Dat is de overgang tussen de leefruimte en de werkplaats. Een plek waar je niet bezig bent met het huishouden, noch je werk. Denk aan de trein, je auto die vaststaat in de file of een stamcafé. Omdat we die bufferzone missen, komen alle prikkels meteen binnen en hebben we geen tijd om die te verwerken, waardoor we sneller lichtgeraakt zijn.”

Het grote voordeel van de terugtocht naar het kantoor is de comeback van die derde ruimte. Althans voor één van de twee partners. Het zorgt voor rust, waardoor je kleine ergernissen van je allerliefste weer beter kunt relativeren.

Partner in een ander daglicht

“Veel mensen die lange tijd met twee telewerkten, zagen hun partner in een ander daglicht. Ze kennen hem of haar als beste vriend, minnaar en ouder, maar de rol van werknemer was een mysterie. De lockdown heeft daar verandering in gebracht. Sommigen verschoten in de positieve zin, en merken op dat hun schatje zich efficiënt, daadkrachtig en bewonderenswaardig gedraagt. Anderen zijn teleurgesteld, en zien een slapjanus die over zich heen laat lopen. Of iemand die geen klop uitricht. Op die manier zijn trouwens veel affaires aan het licht gekomen. ‘Jij verzet geen werk, maar vroeger klopte je elke dag overuren. Hoe kan dat?’ Het is in ieder geval goed dat het bureau van de partner niet langer in de living staat, zodat de rol van werknemer niet langer een discussiepunt is.”

Wie buitenshuis kan gaan werken, moet zorgen voor de partner die thuisblijft

Anderzijds ziet Mievis veel duo’s die tijdens de quarantaine naar elkaar zijn toegegroeid, en zelfs therapiesessies hebben afgezegd ‘omdat ze geen hulp meer nodig hebben’. “Ze zaten vast in de ratrace en verzopen in hun werk en overvolle agenda’s. Door de coronacrisis werden ze verplicht om weer qualitytime met elkaar door te brengen, wat de gevoelens opnieuw heeft aangewakkerd. Deze koppels zijn bang dat ze elkaar gaan weer verliezen wanneer het leven z’n normale gangetje gaat.”

“Mijn tip: hou vast aan routines. Heb je de gewoonte ontwikkeld om samen te ontbijten of ‘s avonds een lange wandeling te maken? Blijf dat doen. En nog belangrijker: maak óók op het werk tijd voor elkaar. Spreek bijvoorbeeld af dat je na de middag tien minuten belt, om even te checken hoe het gaat. Is alles oké? Lukt het met de kinderen? Krijg je alles gebolwerkt? Moet ik nog naar de supermarkt? Wie buitenshuis - in alle rust - kan gaan werken, moet zorgen voor de partner die thuisblijft.

Het huishouden

Dat klinkt contradictorisch, want de thuisblijver moet niet in de file staan. Hij of zij kan in de tuin of in de luie zetel lunchen, én de hele dag in joggingbroek rondlopen. Zalig, toch? Niet dus. “Wie thuis blijft, loopt rond met een dubbel gevoel. ‘Yes, ik heb het kot weer voor mij alleen.’ Maar ook: ‘Shit, ik moet alles alleen doen.’ Werken, de was en de plas ... Dat is een enorme last op de schouders. Zeker als als er kinderen in the picture zijn, vraagt dat veel moeite. Preteachen duurt vaak een halve dag, en tout court moet je constant een oogje in het zeil houden.”

Ben je tóch teleurgesteld als je thuiskomt en ziet dat er overal nog speelgoed ligt, de afwas van éérgisteren er nog staat en de strijk onaangeraakt is? Dan heeft Mievis één gouden raad. “Zeg nooit: ‘Ik ben wel gaan werken hé!’. Dan verdien je een deegrol tegen het hoofd. Tegenwoordig zijn veel mensen jaloers op een uitje naar buiten, zelfs al is dat een pendeltocht naar het werk. Of je nu kinderen hebt of niet, of technisch werkloos bent of niet: de pandemie is sowieso een mentale opdonder. En de persoon die thuisblijft, heeft eveneens recht op ontspanning. Je kan dus niet verwachten dat hij of zij alle huishoudelijke taken op zich neemt.”

“Gaat één van de twee werken? Idealiter spreek je af om een week proef te draaien. Kijk welke taakjes je gedaan krijgt, en welke niet, en evalueer na een aantal dagen. Lukt de afwas en strijk wel, maar stofzuigen niet? So be it.”

Hygiëne

Koppels herhalen vaak dezelfde ruzies, maar deze gekke coronasituatie zorgt tot slot voor nieuwe discussiepunten. Bijvoorbeeld: hygiëne. “Het kan zijn dat de ene er nonchalanter mee omgaat dan de ander. Daarom bespreek je het best een aantal zaken voor je terugkeert naar kantoor. Wat kan ik doen zodat mijn partner zich veilig voelt wanneer ik thuiskom? Stel dat ‘ie vraagt om alle kleren uit te trekken en te douchen, doe dat dan ook in eerste instantie, en probeer het na verloop van tijd nog eens te bespreken”, benadrukt Mievis. “Angst is een vies beestje. Het is irrationeel, dus het helpt niet om te zeggen dat je wederhelft zich geen zorgen moet maken. Daar is de kous niet mee af. Je mag niet vergeten dat we in een pandemie zitten. Deze situatie is grootser dan groots, dus een beetje zacht en lief naar elkaars wensen luisteren, kan geen kwaad.”

