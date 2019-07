'Happily ever after': zo zorg je ervoor dat je relatie (blijft) slagen TVM

12 juli 2019

12u09 0 Seks & Relaties De liefde vinden is één zaak. Haar in stand houden een andere. In ongeveer 1 op de 3 gevallen loopt een huwelijk uiteindelijk op de klippen. Dat vindt ook 52% van de mensen normaal, blijkt uit een onderzoek in opdracht van BBC Studios bij 1.811 respondenten. Ze hekelen daarbij wel het onrealistische beeld van liefde en het familieleven dat weergegeven wordt in series en films.

Meer dan 4 op de 5 consumenten vinden dat media geen realistisch beeld van liefde en het familieleven laten zien in bijvoorbeeld series en films. Dit blijkt uit een liefdesonderzoek dat in opdracht van BBC Studios is uitgevoerd naar aanleiding van de serie Catastrophe die BBC First deze zomer integraal uitzendt. De serie wil juist realistische en herkenbare situaties laten zien, waar blijkbaar heel wat mensen nood aan hebben.

31% van de ondervraagden geeft bijvoorbeeld aan dat ze hun eigen gezin maar gecompliceerd vinden, terwijl de meeste koppels in films en series (na een moeilijke opstartfase) vaak nog lang en gelukkig leven. Uit het onderzoek blijkt ook nog dat de meeste vrouwen liever pas na zo’n 7 dates seks willen hebben. Mannen geven er de voorkeur aan om na 5 dates seks met elkaar te hebben. Uit dezelfde studie blijkt ook dat mannen traditioneler zijn dan vrouwen, aangezien bijna de helft van de mannen (47%) vindt dat je voor de kinderen bij elkaar moet blijven tegenover 35% van de vrouwen. Verder zien we terug dat we ons allemaal weleens alleen voelen; zelfs 1 op 5 van de getrouwde stellen geeft aan dat ze zich regelmatig alleen voelen in hun huwelijk.

Enkele tips voor een geslaagde relatie

Hoe zorg je ervoor dat een relatie slaagt? De Nederlandse liefdes-, seks en relatie-expert Guusje Wannet geeft enkele tips.

“Waarbij je vroeger wel bij elkaar moest blijven en het volledig geaccepteerd was dat liefde transformeerde naar een meer verstandshuwelijk tot de dood ons scheidt, worden we als cultuur steeds vrijer om voor een ander perspectief te kiezen. De keuze hoe jij jouw relatie wil vormgeven, is met deze nieuwe vrijheid helemaal aan jezelf. In mijn praktijk zie ik dit terug, er is veel diversiteit”, aldus Wannet. “Ik ontmoet koppels die kiezen voor een samengestelde gezinsstructuur, koppels die willen experimenteren met alternatieve relatiestijlen (open relaties, drie relaties etc.) of stellen die uit elkaar gaan als liefdespartner, maar volledig samen de kinderen willen blijven opvoeden in één huis.”

“Een veel gestelde vraag in mijn praktijk is hoe je dit nu eigenlijk goed doet: je leven inrichten naar zowel je eigen verlangens als naar het verlangen wat je deelt met elkaar. Hieronder geef ik je 3 tips”:

Liefdestip 1: Voel en ervaar

“Richt je minder op wat je wil bereiken of doen, maar meer op wat je wil voelen en ervaren. Geluk is het meest te vinden in een ervaring. En ervaren is dichterbij dan je denkt. Stel jezelf en elkaar vragen als: hoe wil je je voelen? Denk hierbij aan dingen zoals geliefd, sexy, vervuld, verrast, veilig of succesvol. Wat heb je daarvoor nodig van jezelf? Denk aan dingen zoals meer vrije tijd nemen, minder op sociale media zitten, meer fysieke activiteiten, betere slaap, meer verbinden met de natuur. Wat heb je nodig van de ander? Denk aan dingen zoals meer tijd samen ondernemen, een vrije avond voor elkaar verzorgen, geen telefoons in bed, etc.”

Liefdestip 2: Quality time

“Zorg voor genoeg quality time met elkaar. Wat in de praktijk goed blijkt te werken is wanneer stellen samen een haalbaar avondritueel creëren. Bijvoorbeeld al het praktische zoals werk, kinderen, het huishouden en andere praktische uitdagingen worden voor 21u uur besproken. Na 21u pak je samen een moment en praat je over jullie gevoelens, verlangens en wensen. Leuke onderwerpen kunnen zijn: ik geef je 3 complimenten waarom jij mijn leven verrijkt, als ik morgen met jou op vakantie mag gaan, dan zou ik ... en een spannende date met jou waar alles kan en mag zou er als volgt uitzien.”

Liefdestip 3: Oordeel niet maar praat

“Leer met elkaar praten over je emoties zonder dat je elkaar meteen voorziet van een advies, een oplossing, je gelijk wil halen of het op jezelf betrekt. Leer om echt te luisteren naar elkaar. Leer hoe je er voor elkaar kunt zijn, ook als het moeilijk is. We hebben namelijk allemaal het verlangen om gezien en gehoord te worden door onze partner. Door dit samen met elkaar te leren, creëer je een veilig emotioneel draagvlak met elkaar. Het is de investering dubbel en dik waard om hier hulp bij te zoeken als dit niet vanzelf gaat.”