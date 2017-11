“Er is te weinig bewijs dat seksverslaving echt bestaat” Timon Van Mechelen

14u57

Bron: TIME/Vice/Business Insider 0 Thinkstock Seks & Relaties Harvey Weinstein, Tiger Woods, Kevin Spacey, het lijstje van bekendheden die hulp zeken voor hun seksverslaving dikt aan. En ook Vlaanderen telt heel wat seksverslaafden, die bijvoorbeeld aankloppen bij ‘Action on Addiction’, één van de zeldzame privé-afkickcentra in ons land. Maar vanaf wanneer heb je eigenlijk een seksverslaving en bestaat het überhaupt wel?

Begin deze maand schreven drie grote Amerikaanse non-profitorganisaties in een open brief dat seks of pornografie helemaal niet ‘verslavend’ kan zijn, en dat de term seksverslaving misleidend en zelfs schadelijk kan zijn voor mensen die hulp zoeken voor persoonlijke problemen in de slaapkamer. Vorig jaar kwam de Amerikaanse vereniging van sekstherapeuten, -adviseurs en –opvoeders al met een soortgelijk statement naar buiten.

Seksverslaving niet erkend

De meeste onderzoeken die gedaan zijn naar seksverslaving, het zijn er erg weinig omdat het een redelijk recent fenomeen is, ondersteunen dit standpunt ook. Wanneer beelden die geassocieerd worden met seks werden voorgelegd aan zogenaamde seksverslaafden, was er telkens geen of amper reactie te zien op hersenscans. Bij alcohol- en drugverslaafden daarentegen zie je direct dat de zenuwcellen in de hersenen veranderen en dat er meer dopamine wordt aangemaakt. In de laatste editie van het gerenommeerde Amerikaanse handboek ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ werd seksverslaving dan ook niet officieel erkend als verslaving. Simpelweg omdat er te weinig wetenschappelijke onderzoeken zijn die aantonen dat seksverslaafden ook maar enige tekenen van een verslaving tonen.

Anderzijds zijn er dan weer recente onderzoeken die suggereren dat de wetenschap nog opkomende is. Tenminste één kleine studie suggereert dat porno kijken wel een verandering in de hersenen teweegbrengt die vergelijkbaar is met die van drug- en alcoholverslaafden, maar de professoren stellen meteen zelf dat er meer onderzoek nodig is. Sommige andere studies besluiten dan weer dat seksverslaving een gedragsverslaving is zoals gokken, en daarom niet vergeleken kan worden met drugs of alcohol.

Situatie in België

En toch klopte bij het Vlaamse privé-afkickcentra ‘Action on Addiction’ vorig jaar gemiddeld één iemand per maand aan met een seksverslaving. Dat cijfer ligt in buitenlandse klinieken vast nog veel hoger. Het zijn allemaal mensen die vinden dat seks hun leven beheerst. Ze doen het liefst de héle dag door. Met iemand, met de rechterhand - dat doet er niet toe. Tot bloedens toe, vaak. De overdreven drang naar seks is zó hun dagen gaan bepalen, dat al de rest errond in puin is gevallen.

“Niemand zegt dat we de gevoelens van mensen die denken dat ze seksverslaafd zijn niet serieus moeten nemen,” vertelt sekstherapeut Dough Braun-Harvey aan TIME. “Maar er is te weinig onderzoek dat staaft dat het om een verslaving of een psychologische aandoening gaat. Het moet eigenlijk als een helemaal ander probleem bekeken worden, en misschien ook wel anders behandeld worden. Al is er ook daar meer onderzoek voor nodig.”