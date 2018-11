‘En heb je nog geen lief?’, 9 antwoorden voor de vervelende vraag mv

13 november 2018

Seks & Relaties Je ziet de volledige familie terug tijdens de feestdagen en daar hoort het typisch gepraat over koetjes en kalfjes bij. Iedereen wil weten hoe het op het werk gaat of met je studies. Het is allemaal erg gezellig tot je tante of nonkel ineens de vraag: 'En, heb je nog geen lief?' stelt. Het wordt stil en iedereen kijkt naar jou. Plots wordt het bijpraten ietwat gênant. Is er dan iets mis met single zijn? Uiteraard niet. Dit moet je zeggen als de vraag je overvalt.

Eerst en vooral: er zijn heel wat antwoorden die je kan geven. Maar het is belangrijk dat je de vraag niet als een aanval bekijkt. Kac Young, auteur van het boek 21 Days to the Love of Your Life, legt uit aan lifestylewebsite Bustle dat je best even over je antwoord nadenkt. Vaak is het immers niet slecht bedoeld. “Ze zien jouw kwaliteiten en vragen zich af waarom andere mensen dat niet doen”, legt ze uit. “Ze willen het beste voor jou en menen dat een relatie vaak een goede manier is om op en top gelukkig te zijn. Al klopt dat niet voor iedereen.”

Dr. Young en andere relatie experts geven hun suggesties.

1. Bedank hen

Dr. Young stelt dat een vriendelijke ‘bedankt, maar ik ben nu gewoon single’ in veel situaties meer dan goed genoeg is. Op deze manier blijf je vriendelijk en beleefd en geef je hen ook een reden.

“Je kijkt hen best in de ogen en legt uit dat je op dit moment ‘de juiste' nog niet bent tegengekomen, maar dat je hun bezorgdheid apprecieert”, legt Dr. Young uit.

2. Antwoord met een mop

Familieleden die het onderwerp maar niet kunnen loslaten, geef je best een komisch antwoord meent Emyrald Sinclaire, relatiecoach. “Leg hen bijvoorbeeld uit dat je het momenteel te druk hebt met je kat”, vertelt ze. “Of, je kan ze vertellen dat je momenteel graag single bent, maar met plezier cadeautjes voor twee ontvangt.”

3. Leg hen uit wat de voordelen zijn om single te blijven

Sommige mensen willen helemaal geen partner en focussen liever op iets anders, zoals hun carrière. Dus als nonkel Wim maar blijft aandringen, kan dat al snel op je zenuwen werken.

Wat doe je in dit geval? “Draai de rollen om en vraag hen waarom zij per se een relatie willen”, stelt Dr. Jess O’Reilly, seksuoloog. “Je moet je helemaal niet verantwoorden, maar je hebt wel het recht om iets te zeggen als je dat wil.” Denk na over waarom jij graag alleen blijft en geef dat ook als argument.

4. Stel een vraag

‘Heb jij iemand waaraan je me kan voorstellen?’. Door gewoon de vraag aan hen te stellen gaan ze zich betrokken voelen en je niet langer op de rooster leggen. Een tip van Sinclaire: “Je kan hen ook altijd om relatie advies vragen”.

5. Verander het onderwerp

Als ze je maar niet met rust laten kan je ook gewoon het onderwerp veranderen. Vraag hen iets waarmee ze druk bezig zijn tipt Sinclaire. ‘Hoe gaat het met de verbouwing’, of ‘Hoe is het op het werk’ leidt de aandacht af van jouw situatie.

6. Vertel dat je aan het daten bent

Yue Xu, datingexpert vertelt dat je best gewoon eerlijk bent en vertelt dat je de juiste nog niet gevonden hebt, maar wél volop aan het zoeken bent. “De beste manier om familieleden aan te pakken is gewoon vertellen dat je vaak op date gaat, maar jouw ideale match nog niet tegengekomen bent.”

Op deze manier weten ze dat je niet gewoon ongelukkig en alleen thuiszit, en hebben ze gemakkelijker vrede met jouw situatie.

7. Leg uit dat je gelukkig bent

Als je happy single bent, moet je dat ook niet onder stoelen of banken steken. Een simpele “Ik ben momenteel gelukkig alleen en ben van plan om dat nog wel even te blijven”, is vaak genoeg om zowat alle vervelende vragen te beantwoorden.

8. Vraag waarom ze het telkens opnieuw aanhalen

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: wat is voor jou te veel? Wordt het onderwerp besproken telkens jullie elkaar zien en blijft je antwoord hetzelfde? Dan is het misschien een goed moment om te vragen waarom ze het blijven bovenhalen. Het is belangrijk dat je dit wel op een vriendelijke manier vraagt.

9. Als iemand doet alsof er iets mis is, leg dan uit dat het je ongemakkelijk maakt

Komt de vraag steeds terug op een negatieve manier? En heb je het gevoel dat ze kritiek op je levensstijl hebben? Leg dan uit dat je je ongemakkelijk voelt bij het onderwerp, en dat je liever hebt dat ze het niet elke keer vragen.