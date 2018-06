"Eén zin van jou en ik was compleet de kluts kwijt": Ann Van Elsen schrijft een brief aan haar vakantielief Anke Michiels

27 juni 2018

14u50 1 Seks & Relaties Er was die ene dienster in Zwitserland. Die knappe schipper in Kroatië. Dat mooie meisje op de Franse camping. Die jongen aan het Zilvermeer. Of die schone onbekende op het vliegtuig. 5 BV's schrijven een brief aan hun oud-vakantielief. Vandaag is radiopresentatrice Ann Van Elsen (38) aan de beurt.

Dag Guy,

De zomer van 1994 bracht ik door aan het Zilvermeer in Mol. Terwijl mijn vriendinnen lagen te pronken op hun handdoek om aandacht te krijgen van de jongens, sprong ik veel liever het water in. Ik was veertien: jongens interesseerden me nog niet. Zo zwom ik telkens tot aan de twee pontons, in het midden van de vijver. Ik klom erop en dook naar de bodem. Keer op keer op keer. "Dat moet daar wel heel schoon zijn, op de bodem", zei jij plots tegen me.

Ik zie je nog zitten op de ponton: heel nonchalant, de benen opgetrokken, in een groene zwembroek, met zwart haar en blauwe ogen. Eén zin van jou en ik was compleet de kluts kwijt. Dit was liefde op het eerste gezicht. Tot die dag wist ik niet eens hoe verliefdheid voelde. En nu stond ik perplex.

Die zomer was van ons. We kwamen elke dag samen aan het Zilvermeer. En onze vakantieliefde bleef duren. We waren twee jaar lang een koppel. Al maakte jij het regelmatig uit, was ik daar telkens kapot van, en kwam jij dan toch weer terug. Jij wilde vooral van je jeugd profiteren, ik zag me al met je trouwen. Uiteindelijk zette ik er een punt achter ...

Ik zal de zomer van ’94 nooit vergeten, Guy.

Je was mijn eerste grote liefde. Ik weet dat je vandaag, net als ik, gelukkig bent in de liefde. En dat doet me ongelooflijk veel plezier.

Heel veel groetjes,

Ann