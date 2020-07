‘Duidelijk’ verband tussen porno kijken en erectiestoornissen

De eerste bevindingen van de grootschalige studie naar het effect van porno op de mannelijke gezondheid worden komend weekend voorgesteld op het EAU virtual congres. De voorlopige resultaten leren dat er een verband is tussen hoe vaak een man naar porno kijkt en eventuele erectieproblemen.



Bijna één op de vijf mannen jonger dan 35 geeft aan in zekere mate erectieproblemen te hebben tijdens seks met een partner. Bij de mannen in dezelfde groep die ruim 300 minuten of vijf uur per week naar porno kijken, loopt dat zelfs op tot 30 procent. “Dat is meer dan we hadden verwacht”, zegt uroloog Gunter De Win (UZAntwerpen). “Bij diegenen die minder dan 60 minuten per week kijken is dit amper 10 procent.”



Mannen kijken gemiddeld 70 minuten porno per week, doorgaans 5 à 15 minuten per keer. “Al merken we dat het aantal minuten porno niet zozeer doorslaggevend is. We hebben bij de mannen ook gepeild naar hun pornoverslavingsscore. Wie daar een hoog cijfer op haalde, had nog méér kans op erectiestoornissen. Bij de mannen onder de 35 met een hoge verslavingsscore ging dat om 45 procent.”

Significant verband

Een team wetenschappers uit Groot-Brittannië, Denemarken en België lanceerde vorig jaar de online vragenlijst www.malesexualhealth.be. De survey werd voornamelijk via sociale media verspreid in België en Denemarken en peilde naar masturbatie, het gebruik van porno en seksuele activiteiten. Inmiddels hebben zo’n 5.800 mannen de 118 vragen ingevuld.

Het verband dat de wetenschappers hebben gevonden tussen porno en erectieproblemen is duidelijk, zegt professor De Win. “Maar dit is uiteraard geen klinische studie, waarbij een deel mannen werd gevraagd om uitermate veel naar porno te kijken en anderen helemaal niet. Op basis van deze resultaten kan je niet zeggen dat porno voor erectiestoornissen zorgt. Helemaal niet. Maar het verband is wel significant.”

Extreme porno

Wat het precieze verband is, daar zijn de onderzoekers nog niet helemaal uit. “We hebben wel een aantal hypotheses”, zegt De Win. “Om een erectie te krijgen, heb je een bepaalde graad van opwinding nodig. Mijn vermoeden is dat door langer, meer en extremere porno te bekijken, ze almaar meer prikkels nodig hebben om die opwinding te krijgen. Waardoor een aantal mannen, zonder het vaak zelf te beseffen, onvoldoende opgewonden raakt tijdens de echte daad.”

Opvallend: 65 procent van de mannen geeft aan dat ze seks met een partner verkiezen boven porno. Dat betekent dus dat 35 procent een scherm prefereert. De Win: “Daarenboven geeft 20 procent aan dat ze steeds meer of meer extreme porno moeten bekijken om hetzelfde niveau van opwinding te halen.”

Het onderzoek lijkt in tegenstrijd met een eerdere studie van de Universiteit Gent uit 2016. Daaruit bleek net dat mensen die vaker naar internetporno kijken, een positievere impact ervaren op hun eigen seksueel gedrag. “Wij hebben weliswaar niet de seksuele functie bevraagd. Enkel de eigen perceptie van de impact", zegt seksuologe-psychologe Els Elaut daarover. “Het riskante bij dit soort studies, ook die van ons, blijft dat je niet weet wat het profiel en de context is van de deelnemers.”

Nefast?

De Win benadrukt dat deze studie absoluut niet pretendeert dat porno nefast zou zijn voor je seksleven. “Integendeel zelfs. Onze resultaten leren dat er heel veel positieve effecten zijn van porno. Dat je er bijvoorbeeld meer door experimenteert. Porno is goed, maar met mate. Bij de mensen die meer dan 300 minuten per week kijken, zien we wel een grotere kans op negatieve effecten. Vooral het feit dat onder de 24-jarigen 12 procent hoog scoort op de verslavingsscore en dat er op die jonge leeftijd zo frequent gekeken wordt, baart me zorgen.”

