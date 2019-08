‘Dogfishing’, of hoe Blacky voor meer dates kan zorgen op datingapps Margo Verhasselt

16 augustus 2019

10u47

Bron: The Washington Post 0 Seks & Relaties Een foto van jou met een schattige puppy die perfect samengaat bij je nog schattigere snoet: een lief vinden wordt zo kinderspel, toch? Het is een tactiek die velen toepassen op datingapps en die nieuwe trend heeft ook een naam, dogfishing.

Voor je bij jezelf denkt: niks mis met je geliefde viervoeter in de verf zetten toch? Wel, bij dogfishing zit er wel een addertje onder het gras. De dogfisher gebruikt eigenlijk de hond van iemand anders om als het ware potentiële partners aan de haak te slaan.

Het is niet abnormaal dat mensen schattige dieren willen toevoegen aan hun datingprofiel. Een studie genaamd ‘the Roles of Pet Dogs and Cats in Human Courtship and Dating’ toont immers aan dat 35% van de vrouwen en een kwart van de mannen zich meer aangetrokken voelt tot iemand als die persoon een huisdier heeft. En dat cijfer gaat zelfs nog meer de hoogte in (64%) als dat dier uit een asiel komt.

Verrassend genoeg zijn het vooral mannen die de schattigheid van Blacky in het snuitje hebben. Bij de bevraging gaf 22% van de mannen toe dat ze al ooit een dier gebruikten om iemand te verleiden, bij de dames was dat amper 6%. Maar het moet wel een hond zijn. Toen aan 600 vrouwen gevraagd werd wat het meest sexy huisdier voor een man kon zijn, ging de keuze bij 500 van hen naar een trouwe viervoeter. Katten behaalden een mooie tweede plaats.

Maar de wereldwijde liefde voor honden op apps zorgt voor problemen: daters posten foto’s van honden die niet van hen zijn met als doel zo veel mogelijk nieuwe matches scoren. ‘Dogfishing’ is niet écht een leugen - de persoon post gewoon een foto met een hond - maar voor sommige daters, komt het over als misleidend.

Leugentjes om bestwil

Het is ergens logisch dat we flink ons best doen om een verpletterende eerste indruk na te laten. Zo blijkt uit een onderzoek van de Stanford-universiteit en de Universiteit van Oregon dat we weleens durven te liegen op datingapps, en we doen dat vooral om door iemand leuk gevonden te worden.