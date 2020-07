“Doe alles behalve dé daad. Zo doorbreek je de sleur”: 10 tips voor meer voldoening tussen de lakens

Ken je dat? Teleurstelling na het liefdesspel. Het was niet wat je ervan verwacht had, je kon die nare gebeurtenis van eerder die dag niet loslaten en klaarkomen lukte al helemaal niet. Je lijf lijkt altijd zo moeilijk te doen. Maar wat als zo’n anticlimax verandert in een blijvend gemis? Seksuologe en ­relatietherapeute Mieke Mievis geeft uitleg. “Om als vrouw een hoogtepunt te bereiken moeten je hoofd, je lijf én je ‘voelen’ geconcentreerd zijn op de prikkel die je op dat moment ervaart.”

Seks & Relaties Ken je dat? Teleurstelling na het liefdesspel. Het was niet wat je ervan verwacht had, je kon die nare gebeurtenis van eerder die dag niet loslaten en klaarkomen lukte al helemaal niet. Je lijf lijkt altijd zo moeilijk te doen. Maar wat als zo’n anticlimax verandert in een blijvend gemis? Seksuologe en ­relatietherapeute Mieke Mievis geeft uitleg. “Om als vrouw een hoogtepunt te bereiken moeten je hoofd, je lijf én je ‘voelen’ geconcentreerd zijn op de prikkel die je op dat moment ervaart.”

Redactrice Roxanne: éIk hou van seks. Ik hou van het verlangen, van huid tegen huid, van dicht bij elkaar zijn. En toch voelde seks voor mij lang ‘onaf’. Als hij uitgeteld en met een lome glimlach op zijn gezicht lag na te genieten, ­draaiden mijn gedachten op volle toeren. ‘Wat is er mis met mij?’ vroeg ik me telkens weer af. Hij deed duidelijk zijn best om mij te plezieren, dus waarom was het dan in godsnaam zo moeilijk om een orgasme te krijgen? En waarom stelden die orgasmes, als ik ze dan toch kreeg, zo weinig voor? Was er een reden waarom de gedachten door mijn hoofd bleven malen? Dat ik me soms ­kilometers ver weg van hem verwijderd voelde, of dat ik gewoon aftelde tot het voorbij was? Ik kon me erbij neerleggen dat seks ook ‘maar’ seks is, accepteren dat ik de lat te hoog gelegd had en mijn verwachtingen ­bijstellen. Óf ik kon op zoek gaan naar de ontbrekende puzzelstukken. Naar hoe je als vrouw meer voldoening uit je seksleven haalt. Ik koos voor het tweede en vroeg raad aan Mieke Mievis.”

1. Ja zeggen met al je centra

In haar podcast Authentic Sex legt de Australische ­seksuologe Juliet Allen uit hoe je dat diepe gevoel van ­voldoening bereikt. Volgens haar heeft iedereen vier centra – je ­geslachtsorganen, je intuïtie, je hart en je geest – die allemaal groen licht moeten geven voor je een onvergetelijke vrijpartij kan beleven. Misschien heb je wel zin om tussen de lakens te duiken, maar spookt die ruzie van gisteren nog door je hoofd. Of je voelt een innige liefde voor je beste vriend, maar de seks is ontnuchterend en vreemd omdat alleen je hart ‘ja’ zei. Misschien wil je met je hoofd heel graag, maar is je lijf niet mee. Het komt allemaal voor. De vier centra zijn belangrijk voor een orgasme. “Om als vrouw een hoogtepunt te bereiken moeten je hoofd, je lijf én je ‘voelen’ geconcentreerd zijn op de prikkel die je op dat moment ervaart”, zegt seksuologe en relatietherapeute Mieke Mievis. “Als je een boodschappenlijst aan het maken bent, zal het niet lukken. De kunst is om je onverdeelde aandacht te richten op wat er in je lijf gebeurt, net als bij mindfulness. Vertel jezelf steeds wat je voelt en hoe geweldig die sensaties zijn. ‘Oh, waar zitten zijn handen nu?’ of ‘Wat doet hij met zijn tong?’ Als je een orgasme wil, kan je daarom beter geen muziek opzetten. Vrijen kan met twee, drie of meer. Maar een orgasme krijg je alleen.”

Nat zijn betekent niet per se dat je geil bent

2. Misleidende vagina’s

De vochtigheid van je vagina vertelt niet altijd of je zin hebt in seks. “Nat zijn betekent niet per se dat je geil bent”, zegt Mievis. “Je vagina kan ook vochtig zijn door witverlies. Dat heeft als basisfunctie om je vagina ‘proper’ te houden en is onderhevig aan je menstruatiecyclus. Veel witverlies betekent dat je ­lichaam zich klaarmaakt voor een eisprong. Het is wel zo dat je vochtiger wordt naarmate je meer zin hebt in seks. De vochtigheid neemt af als je ziek bent, borstvoeding geeft of ouder wordt. Je kan dus geil zijn, maar niet nat. Vanaf de menopauze verdrogen de vaginawanden. Dan kan vrijen pijn doen en volstaat zelfs glijmiddel niet altijd. Speciale crèmes of ampullen kunnen dan helpen. Maar of je nu nat bent of niet, het kan nooit kwaad om glijmiddel te gebruiken. Zelfs voor ­vrouwen die meer dan vochtig genoeg zijn, is glijmiddel leuk. Het kan een ander, plezieriger gevoel geven dan je eigen vochtigheid. Het maakt manueel voorspel ook net dat beetje sexyer en aangenamer.”

3. Penetratieverbod

“Je relatie is ​niet​ ten dode opgeschreven als je weinig seks hebt”, helpt Mievis misschien wel een van de grootste relatieclichés de wereld uit. “Er zijn koppels die niet vrijen maar wel een goede relatie hebben, en stellen met een slechte relatie maar vurige seks. Er is wel een verband tussen seksueel actieve koppels en koppels die tevreden zijn over hun relatie. Intimiteit is daarbij ontzettend belangrijk. Denk aan een ochtendzoen, de hand op het been terwijl de partner met de auto rijdt, elkaar met koosnaampjes aanspreken, hand in hand lopen of tegen elkaar aan op de bank liggen. Zulke gebaren zie je tot zeven keer meer bij ‘gelukkige’ koppels. Aan stellen die ­elkaar een beetje kwijtgeraakt zijn, geef ik de tip om die kleine, intieme gebaren opnieuw aandacht te geven. Raak je partner aan als je hem of haar passeert: een streel op de rug, een kusje in de nek. Je zal merken dat je liever voor elkaar wordt, minder ruziemaakt en sneller sorry zegt. Ik durf ook weleens een penetratieverbod op te leggen, dat soms maanden duurt. De regel is: je mag álles doen, behalve de effectieve daad. Zo doorbreek je de sleur en leer je weer genieten van strelingen, kussen of voorspel, en verschijnt zelfs soixante-neuf na jaren van vergetelheid weer ten tonele.”

4. Verwarm je motor voor

Je hebt de hele dag gewerkt, bent moe, en seks staat niet meteen op je verlanglijstje. Iedereen kent het wel. Maar het kan ook anders. Het is vooral een kwestie van mindset. Mieke Mievis: “Spreek eens wat vaker af met je partner dat je die avond tussen de lakens duikt. Stuur hem gedurende de dag berichtjes over hoe opgewonden je bent, wat je aanhebt, wat je straks met hem zal doen. Maak filmpjes of foto’s, als je dat durft. Op die manier ben je mentaal al bezig met je vrijpartij, en is de stap plots een pak kleiner. Tegen de tijd dat je thuiskomt, wil je elkaar bespringen.” Ben je het door de drukte van de dag toch vergeten om een bericht te sturen? Geen probleem. “Je kan snel een erotisch verhaal lezen terwijl hij zijn tanden staat te poetsen”, tipt Mievis. “Wanneer hij even later naar bed komt, ben je zo op seks gefocust dat je geen seconde meer aan boodschappenlijstjes of de kinderen denkt. Ze zijn misschien een ­beetje ouderwets, maar ik vind de kortverhalen van Lydia Rood helemaal geweldig.”

Plots in tranen uitbarsten na de seks is heel normaal, en zelfs helend

5. Cry me a river

Plots in tranen uitbarsten na de seks? Het is heel normaal, en zelfs helend. “Een orgasme kan ­emoties deblokkeren”, legt Mieke uit. “Het ontkoppelt onze ratio, waardoor er soms een golf van emoties ­vrijkomt die je met je ratio tegenhield. Die emoties zitten er vaak al een tijdje. Je voelt je goed en toch begin je na de seks plots te huilen of word je zelfs boos. Dat is een indicatie dat je die emotie te lang ingehouden hebt.”

6. De stem van je verlangen

Stel: je wordt oraal bevredigd door je ­partner, maar jij vindt er niks aan. Hoe laat je dat weten zonder de romantische sfeer te ­verpesten of hem te kwetsen? Volgens Mieke benadruk je het best wat je wel wil, in plaats van het te laten bij wat je liever niet hebt. Spreek dus vanuit verlangen in plaats van ­frustratie. “Zeg bijvoorbeeld: ‘Schat, laat die tepels vandaag even, mijn clitoris vraagt je volle aandacht.’ Op die manier wijs je hem niet af en help je hem ontdekken wat jij lekker vindt. Elkaar bevestigen is zo belangrijk. Niets is leuker dan het gevoel dat iemand naar je verlangt.” Je kan het jezelf makkelijk maken door op voorhand te zeggen waar je op dat moment zin in hebt. Of neem na het vrijen uitgebreid de tijd om terug te komen op wat minder fijn was en waarom.

Wat je lekker vindt, hangt niet alleen af van de partner met wie je het bed deelt. Je verlangens veranderen van dag tot dag

7. Je partner als beste vibrator

Het wordt vaak naar ons hoofd geslingerd: zoek uit wat je wil en doe al de rest niet. Volgens Mieke Mievis klopt die theorie niet helemaal. “Wat je lekker vindt, hangt niet alleen af van de partner met wie je het bed deelt. Je verlangens veranderen van dag tot dag. De ene keer wil je het hard en passioneel, de andere keer zacht en intiem. Mijn tip: stel je open voor alles. Het is ook nonsens dat je geen goede seks kan hebben als je nooit masturbeert. Je hoeft niet per se te weten wat je precies wil, blijf gewoon nieuwe dingen proberen. Gebruik je partner als de beste vibrator die er is en laat hem ‘werken’. Je zal al doende ontdekken of je het leuk vindt of niet. Wie weet probeer je iets nieuws, zoals anale stimulatie. Veel vrouwen vinden anale seks vies en willen het niet overwegen, maar zo laat je een hele erogene zone links liggen. Misschien kan je het eens proberen na het douchen. Begin met strelingen en zoentjes op en rond de billen, ga dan zachtjes verder met een vinger en bouw zo op. Weet je wat echt een sensatie is? Wanneer hij je intussen ook vaginaal vingert, al dan niet in combinatie met clitorale stimulatie. Dat zorgt voor orgasmes van een totaal andere orde. Bij anale seks is het vooral belangrijk dat je volledig op je gemak bent en genoeg tijd hebt. Doe het rustig aan. En gebruik áltijd glijmiddel.”

8. De vier seizoenen van een vrouw

Je menstruatiecyclus is meer dan bloeden ­alleen. Sterker nog, hij beïnvloedt vrouwen – en dus ook hun seksbeleving – élke dag. In het boek De ­Cyclus Strategie vertelt Maisie Hill, gezondheidsexpert op vlak van vrouwelijkheid, over het effect van de vrouwelijke cyclus op ons leven. “Je energie, humeur, eetlust, slaap, zin in seks, ­creativiteit, productiviteit, concentratievermogen, interesse in sociaal contact en behoefte aan ­beweging en rust worden allemaal enorm ­beïnvloed door de fase van je cyclus”, schrijft ze.

“Ik heb de menstruatiecyclus opgedeeld in vier fases. Elke fase komt overeen met een van de vier ­jaargetijden.” De menstruatieweek noemt ze winter, de preovulatiefase lente, de dagen rond de ovulatie zomer en de premenstruele week is de herfst. “Bij elk seizoen van de cyclus komen ­superkrachten en valkuilen kijken”, schrijft Hill. Zo kan je het in de winter beter rustig aan doen en tijd maken om te reflecteren. In de lente borrelt je creativiteit weer op en krijg je ideeën, die je dan in de zomer, ook wel het ­‘Beyoncéseizoen’ genoemd, kan uitwerken. Rond deze fase ­hebben vrouwen die geen hormonale anticonceptie nemen doorgaans meer zin in seks, ervaren ze orgasmes anders en voelen ze zich vrouwelijker. Tijdens de herfst – Maisie noemt deze fase ook wel ‘the ­highway to hell’ – worden we prikkelbaar en ­chagrijnig. Een orgasme kan dan weleens voor een emotionele ontlading zorgen. Ook Mieke Mievis heeft hierover een paar tips. “Omdat de meeste vrouwen in de tweede week na hun menstruatie meer goesting hebben, kan je proberen om dan zeker een moment vrij te maken om te vrijen.” Wat volgens haar ook helpt, is aanduiden op de ­familiekalender wanneer je menstrueert. “Dat is niet alleen voordeliger voor je seksleven, maar zorgt voor meer begrip vanuit je omgeving.”

Dansen kan je als vrouw verbinden met je ­seksualiteit

9. Heupen liegen niet

Shakira zei het vijftien jaar geleden al, en het blijkt ook echt te kloppen. “Dansen kan je als vrouw verbinden met je ­seksualiteit”, bevestigt Mievis. “Vanaf het moment dat je met je heupen begint te draaien, zet je je sensualiteit in gang.” Hoog tijd om onze hoelahoep weer uit de kast te halen of eens lekker uit de bol te gaan in de woonkamer. “Het is ook zo’n heerlijke manier om in de stemming te komen als koppel. Pak elkaar vast en slow op jullie favoriete nummer. Of wacht je lief op in een sexy outfit zonder ondergoed en laat hem vooral op voorhand weten dat je geen ondergoed draagt. Als hij binnenkomt zet je een muziekje op, pak je hem vast, en geniet je van je avond”, knipoogt Mievis.

10. Elke dag is vrij-dag

Miekes gouden tip voor een seksleven dat meer voldoening geeft? “Hou in je achterhoofd dat je vandaag weleens zou kunnen vrijen. Soms lopen we seks mis omdat we ons niet gewassen of geschoren hebben. Misschien moet je dan maar elke avond gewoon een kattenwasje doen of je standaard scheren onder de douche? Als je weet dat je om halfelf moe bent, waarom wacht je dan tot halfelf om naar boven te gaan? Ga in plaats daarvan eens om halftien ­‘slapen’, en neem het tv-programma dat je graag kijkt gewoon op. Meer voldoening halen uit seks begint vaak met een keuze. En in dit geval is kiezen dus winnen.”

Lees ook:

Sensoa geeft tips om veilig te vrijen na de lockdown: “Handschoenen dragen bij seks is niet nodig”

Is te lang niet vrijen een ramp voor je lichaam? Een seksuoloog over de gevolgen van lang geen seks hebben(+)