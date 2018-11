“Die nacht hebben we voor de allereerste keer samen in een bed geslapen en daarna is hij niet meer weggegaan” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en liefde Corine Koole

25 november 2018

08u24 0 Seks & Relaties Een heel leven wachten. Is dat lang, als je weet dat hij de ware is? Elisabeth (56) nam de proef op de som en ze wachtte zonder te mopperen. Totdat op een dag haar geduld op was. “De avond waarop hij zijn gezin verliet, zat ik in Dubai.”

“We hebben nooit een ordinaire geheime ­verhouding gehad, draag ik aan als verdediging. Nooit afspraken op een hotelkamer waar we elkaar de kleren van het lijf trokken. En, wat meer zegt: we hebben nooit die aandrang gevoeld. Ook al zijn we al verliefd sinds ons 18de. Al die jaren wisten we dat we waren voorbestemd, maar toen hij – uit ­plichtsbesef, angst – besloot toch bij zijn ­vriendin te ­blijven, verwaterde het contact. In de ­decennia erna trouwden we allebei, hij met die vriendin, ik met een heel leuke oudere man die ik adoreerde. Zoals dat gaat met oude vriendschappen las ik met een steek in mijn hart in de krant dat hij een kind kreeg en daarna nog een. Zelf kreeg ik een dochter.

“Pas vorig jaar, een jaar na de dood van mijn man, belde ik hem weer. Ik was nog steeds erg in de war. Mijn man was heel lang ziek geweest, ik wist dus al een hele tijd wat me te wachten stond, en toch leek het of met hem al mijn zekerheden in één klap verdwenen. Overdag werkte ik fulltime als strafadvocaat, maar ’s avonds at ik niet en ’s nachts sliepen mijn dochter en ik dicht tegen elkaar aan, in de hoop dat lichaamswarmte het allerzwartste uit ons verdriet zou halen.



“Na dat jaar vond ik dat er iets moest gebeuren. De saaie villawijk waar ik met mijn man woonde, paste niet meer. Mijn dochter ging de deur uit en ik verhuisde naar een grote stad. Vlak voor zijn dood had mijn man, op die typische halfernstige, halfgrappende manier van hem, iets opmerkelijks gezegd: ‘Als ik er niet meer ben, bel je Frederik maar.’ En ik lachte, alsof ik me liet overhevelen naar een ander. Maar het was dus met zijn toestemming dat ik Frederiks nummer belde.

