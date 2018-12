“De overspelige is niet per se zijn partner beu: ontrouw kan je weer dichter bij elkaar brengen” Marleen Kemps

01 december 2018

16u25 0 Seks & Relaties Weinig is zo verwoestend voor een relatie als overspel. Toch hoeft bedrog niet het einde te betekenen. Een gesprek met onderzoekster en relatietherapeute Geertje Walravens brengt duidelijkheid. “De blessure blijft een litteken. Maar met een litteken kan je leren leven en ook gelukkig zijn.”

“Het is goed dat psychotherapeute Esther Perel ontrouw op de agenda zet. Dankzij haar komt er mogelijks een maatschappelijke dialoog en komt het onderwerp hopelijk uit de taboesfeer”, stelt Geertje Walravens, zelf actief als relatietherapeute, opleider en onderzoekster bij Context (UPC KULeuven). “Mensen voelen zich gesteund door het besef: we zijn niet alleen en er bestaan koppels die het overleefd hebben.”

In ‘Liefde in verhouding’ poneert relatietherapeute Esther Perel dat we te zwaar tillen aan ontrouw. Ze keurt het niet goed en wil de pijn ervan niet minimaliseren, maar ze vindt dat overspel overdreven gedemoniseerd wordt en betreurt dat het in vele gevallen aanleiding is om uit elkaar te gaan. Ze pleit voor meer nuance en minder veroordeling. Als je voorbij het verdriet en de pijn geraakt, kan het een mogelijkheid voor groei en verandering zijn, en kan je er als koppel sterker uitkomen.

Jezelf vinden

Perel slaagt er altijd in om de zaken een mooie draai te geven en stelt: “De affaire heeft niets met jou te maken. De overspelige is niet per se zijn partner beu, maar houdt niet langer van de persoon die hij zélf is geworden.”

HLN