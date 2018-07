"De ochtend erna voelde ik me blij maar ook in de war: zoenen hoeft natuurlijk niet altijd iets te betekenen" Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en affectie Corine Koole

22 juli 2018

08u29 0 Seks & Relaties Rasa (29) en Giovanni (29) ontmoetten elkaar op vakantie in de zomer van 2009. Het werd liefde. Wat volgde er? En hoe kijken ze daar nu op terug?

Rasa

“Negen jaar geleden was ik tijdens de vakantie op talencursus in Zuid-Spanje. De allereerste avond ging ik op stap met een aantal andere studenten, en toen een van hen zijn kamer niet in kon omdat zijn kamergenoot binnen lag te slapen, hielp ik hen bij de receptie aan een tweede sleutel. Ik sprak immers als enige al een paar woorden Spaans.



“Het was een uur of vier ’s nachts en ineens stond ik in een hotelkamer met een Nederlandse jongen, een Fransman en een slapende Italiaan. Het had iets komisch, en om er een schep bovenop te doen stelde ik voor met z’n allen in zee te gaan zwemmen. De Italiaan wreef in zijn ogen, hij was nog maar net in slaap gevallen, maar even later ­liepen we toch allemaal een beetje lacherig naar het strand.

