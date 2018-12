‘De man bleef spoken in mijn hoofd’ Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en liefde Corine Koole

16 december 2018

Seks & Relaties Freya (66) was al zestien jaar gelukkig in haar eentje, naar een man verlangde ze niet. Tot er een nieuweling opdook in haar dorp.

‘Toen ik hem deze zomer voor het eerst zag – hij verkeerde in het gezelschap van een vriend van me, die hij ook bleek te kennen –, toen begreep ik meteen dat hij de man moest zijn die tijdelijk in ons dorp was komen wonen: grijs krullend haar, een mooie mond en een goed gebit, een type dat je hier zelden ziet. Ik had niet veel tijd, we gaven elkaar een hand en ik fietste weg, maar die korte ontmoeting was genoeg om iets teweeg te brengen. Een vriendin die ik die avond sprak, lachte: volgens mij lig je nog voor het einde van de week met die man in bed. Maar ik was al zestien jaar gelukkig in mijn eentje en het gekke, het zegenrijke, is, als je zolang alleen bent als ik, dooft alle zinnelijkheid. Ik zag het wel, die mond, die slanke gestalte, maar had er niet per se zin in. Ik ga op in mijn werk en qua seks kon ik het goed in mijn eentje af. Ik ben sowieso niet zo sociaal, langer dan anderhalf uur achter elkaar verdraag ik geen gezelschap. Maar deze man bleef spoken in mijn hoofd. Een dag later nodigde onze gemeenschappelijke vriend ons beiden uit voor een etentje. Na afloop, bij mijn vertrek, trok de man met de grijze krullen mij even naar zich toe, hield me vast en zei: wat fijn dat je er was. Toen gebeurde het, plots liet mijn natuurlijke beveiligingsmechanisme het afweten. Het leek of er iets werd aangetikt, of iets tot leven kwam dat lang had liggen sluimeren. Toen ik thuiskwam, was er iets raars aan de hand: ik straalde, het leek of mijn lichaam meer ruimte innam dan voorheen.

