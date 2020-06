‘De eerste keer na corona’: redactrice Margo (24) ging voor het eerst weer op date en dat was des te spannender Margo Verhasselt

17 juni 2020

13u02 0 Seks & Relaties Nu de strenge lockdown verleden tijd is, hernemen we met z’n allen het leven van vroeger. Maar is terugkeren naar ‘het oude normaal’ wel zo simpel? Welke psychologische effecten heeft dat op ons? De nina.be-redactrices zijn proefkonijn. Vandaag: Margo (24) ging voor het eerst terug daten. Expert Sarah Hertens legt uit waarom singles nu nog harder hun beste beentje voorzetten.

Al jaar en dag hoor ik op elk familiefeest steevast dezelfde vraag: ‘En, nog geen lief?’. Iedere keer weer moet ik teleurstellen. Neen ik heb nog geen lief, en eerlijk? Dat was tot voor corona nooit het eind van de wereld: mijn dagen waren goed gevuld met gezellige avondjes op café met vrienden en mijn appartement deel ik met twee fantastische huisgenotes. Eenzaam? Nope, stond niet in mijn woordenboek. Tot dat sociale leven waar ik zo fier op was plots een pak minder sociaal werd. Bedankt, coronavirus. ‘Un amour pour toujours’ leek ineens toch niet zo’n slecht idee. Dus, in de naam van de journalistiek, en de liefde, trok ik gisteravond mijn stoute schoenen aan en ging ik voor het eerst sinds heel lang weer op date.

Het was ook hét gespreksonderwerp op de redactie gisteren. Ik zou gaan daten ’s avonds. En hoewel ik me erg stoer voordeed: vanbinnen was ik er toch niet gerust op. Hoe zou het zijn om iemand nieuw te ontmoeten na een lange tijd alleen dezelfde groep mensen te hebben gezien? Kan ik nog wel een gesprek voeren dat níét over handzeep en virussen gaat? Wat als ik verstijf door een aanraking? En vooral: wat als ik geen goede indruk maak en worstcasescenario in een tot lockdown gedoemde wereld voor altijd alleen blijf?

Soit, aan gepieker geen gebrek. En om 19 uur was het dan zover, de fameuze eerste date. De kriebels verdwenen vrij snel nadat ik begroet werd door een vriendelijke glimlach aan het station. Daarna stapten we zonder ongemakkelijke stiltes naar een sushirestaurant. We beleefden een gezellige avond, besloten zelfs om nadien nog iets te gaan drinken. Over corona werd amper gepraat. Wél over onze liefde voor planten, reizen en terrasjes doen. Supergezellig, maar of het boenk patat erop was? Dat niet. Maar ach, in liefde op het eerste gezicht geloof ik toch niet. Waar ik wel van overtuigd ben: tweede kansen. Dus je weet maar nooit. Misschien komt er nog een vervolg ...

Klinisch psycholoog en relatietherapeut Sarah Hertens – die je misschien kent als één van de experts uit ‘Blind Getrouwd’ – legt uit waarom sommige singles nu meer nood hebben om op zoek te gaan naar een nieuw lief. “Veel mensen zijn tijdens de lockdown druk aan het swipen gegaan of online beginnen daten. Dat was een goede noodoplossing. Maar nu we opnieuw wat vrijheid hebben, gaan mensen terug op zoek naar hetgeen dat ze nodig hebben, namelijk meer fysiek contact. Zo maak je ook op een andere manier een connectie. Want non-verbaal gedrag en lichaamsgeuren zijn érg belangrijk in eerste contacten.”

Leerde je de voorbije maanden iemand kennen via een app of website en is het nu nog wat wikken en wegen of er een vervolg aan geknoopt wordt? Dan hak je die knoop toch het best zo snel mogelijk door, stelt de relatietherapeut: “Probeer die eerste ontmoeting niet te lang uit te stellen. Blijf niet chatten en sturen, maar spreek af. Je krijgt nu eenmaal een andere indruk wanneer je iemand niet in het echt ziet. Het gebeurt zo vaak dat mensen een klik hebben wanneer ze dagenlang sms’en en dan merken dat de realiteit toch niet voldoet aan het idee dat ze ondertussen gevormd hebben. En dan is de teleurstelling des te groter.”

“Tijdens de lockdown werden heel wat singles geconfronteerd met eenzaamheid. Je merkt dat die normaal heel goed hun plan kunnen trekken. Ze hebben vaak een overvolle agenda. Die wordt meestal een stukje als afleiding gebruikt, om te vermijden dat ze zich alleen voelen, zeg maar. Ze hebben erg veel sociale contacten. Maar die vielen plots weg en daarmee was ook de afleiding minder. De druk om een lief te vinden ligt dus bij velen nu ook wat hoger. En die druk maakt zo'n eerste date ook nog spannender dan normaal.”

Hoe je die stressgevoelens in de hand houdt? “Vertrek niet met het idee ‘Met de persoon die ik nu ontmoet, moet het lukken’. Want dan is de kans al veel groter dat je van een kale reis thuiskomt. Ga met het idee ‘We zien wel’. Bekijk het als een leuke avond, een kans om een leuk nieuw contact te maken.”