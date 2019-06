Exclusief voor abonnees “De eerste barst in onze relatie kwam toen ik de afwasmachine verkeerd inlaadde” Corine Koole

16 juni 2019

08u23 0 Seks & Relaties Josefien (59) leerde hem kennen in het zwembad. Hij was vriendelijk en had mooie donkerblauwe ogen. Na anderhalf jaar wist ze het zeker: ze zouden nog lang en gelukkig leven. En dus trok ze bij hem in.

“Mijn boodschap is eenvoudig: liefde maakt blind, je moet ontzettend uitkijken hoe je het zakelijk regelt, want bij het scheiden van de markt leert men de kooplui kennen. Zie hier twee vaststellingen die niet voor niets clichés geworden zijn. Ik had als maatschappelijk werker beter moeten weten. Blijkbaar waande ik me als expert onschendbaar. Ik leerde hem tien jaar geleden kennen in het zwembad waar ik drie keer in de week kwam. Mijn duikbrilletje moet erg beslagen zijn geweest toen ik voor die aantrekkelijke man viel die toevallig iedere keer tegelijk met mij het bad uitkwam en zich aan de rand ­aankleedde. Prachtig halflang sluik haar, goed gebouwd, vriendelijk, mooie donkerblauwe ogen. Al snel vroeg ik me op weg naar het zwembad af: zou hij er zijn vandaag? Dan maakten we een praatje. Eerst over de temperatuur van het water, maar al snel gingen we koffiedrinken en viel het me op hoe geïnteresseerd hij was in mij.

