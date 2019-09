Exclusief voor abonnees “Dat we zo van elkaar hielden, maakte het afscheid ­makkelijker”

Corine Koole

29 september 2019

07u57 0 Seks & Relaties Wat doet het met een huwelijk, wanneer je te horen krijgt dat de een niet lang meer te leven heeft? Eigenlijk gaat dat allemaal veel beter dan je aanvankelijk had verwacht, zo ondervond Laura (63).

“Het blijkt beter te kunnen dan ik had verwacht, samen verder leven in het besef dat een van ­beiden spoedig sterft. Gek genoeg maakte juist het feit dat we zo veel van elkaar hielden het afscheid makkelijker. Door de wederzijdse betrokkenheid en de afwezigheid van ongedeelde verwijten werd het besef van eindigheid uiteindelijk draaglijker. Er was geen ballast, er was alleen wij. Wij, die elkaar pas hadden leren kennen toen we bijna 50 waren.

