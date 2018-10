“Dat hij Wordfeud met me wilde

Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en liefde

28 oktober 2018

09u33 0 Seks & Relaties Vera (69) leerde hem kennen via Wordfeud. Na een eerste nacht samen in een hotel, is ze smoorverliefd op hem. Alleen weet ze niet zeker waarom hij juist voor haar heeft ­gekozen. Vera is immers 25 jaar ouder.

“Het was een vrijdagmiddag vorig jaar. Ik zou hem dat weekend voor de eerste keer ontmoeten nadat we een half jaar Wordfeud hadden gespeeld. Ik was die ochtend bijtijds opgestaan en naar mijn vriendin gereden om samen een weekendje door te brengen in zijn stad. Met haar verbleef ik in een klein hotel en voor de avond erop had ik een extra kamer gehuurd, want dan zou hij komen logeren. Een eenpersoonskamer, want een smal bed was voor ons breed genoeg dacht ik. Ik was 68. Hij 43, dezelfde leeftijd als mijn schoondochter. Toen ik ­aankwam die vrijdagmiddag appte hij, ik kom je vast even gedag zeggen. En zo kwam het dat ik op het terras van dat hotelletje op hem zat te wachten, in mijn kleren die eigenlijk niet voor minnaars waren bestemd, een makkelijk zittende reisbroek en T-shirt. Alleen mijn schoenen had ik verwisseld voor de zilveren Gabor-pumps die ik in de uitverkoop had gekocht, omdat hij had laten weten dat hij zo van pumps hield.

“Even was ik in de war omdat we nu al kennis gingen maken, ik had me helemaal ingesteld op zaterdagavond. Maar mijn vriendin zei, doe nou maar, als het tegenvalt weet je dat ook weer en kun je die kamer van morgen nog afzeggen.



“Het was een terras aan de rand van de weg. Tegen de ober zei ik dat ik wachtte op mijn gezelschap en ineens zag ik in de verte iemand uitstappen die helemaal aan de beschrijvingen voldeed: niet te lang, een open gezicht, donker haar. Van tevoren hadden we foto’s van elkaar gestuurd, en bij een foto van mij schreef hij, o, je bent wel oud. Waarop ik terugschreef: Wat had je dan verwacht, ik ben 68.

