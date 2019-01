“Communicatie is de lijm die relaties samenhoudt": experts geven tips Margo Verhasselt

28 januari 2019

Bron: Bustle 1 Seks & Relaties Er is haast niets zo handig in een relatie als juist leren communiceren. Weten hoe je op de juiste manier met je partner praat zorgt ervoor dat jullie conflict beter kunnen aanpakken en jullie gevoelens beter uitgesproken worden. Kortom, het is cruciaal op korte en lange termijn.

“Communicatie is de lijm die relaties samenhoudt. Het zorgt ervoor dat mensen op een dynamische manier met elkaar kunnen omgaan”, legt psychotherapeut Jude Treder-Wolff uit. “Als de communicatie misloopt, opzettelijk of omdat het gewoon niet lukt, dan gaat de relatie de veerkracht verliezen die mensen nodig hebben om open en duidelijk te zijn met elkaar.”

Het maakt niet uit hoeveel je van je partner houdt, ongezonde communicatiegewoontes zorgen er vaak al snel voor dat een relatie stukloopt. Dit is wat relatie experts verstaan onder goede communicatie.

1. Het is open, eerlijk en kwetsbaar

Het kan een angstaanjagende gedachte zijn om je kwetsbaar op te stellen. Maar je kan een probleem nu eenmaal niet aanpakken als je niet open en eerlijk bent over hoe je je echt voelt. Bij goede communicatie horen geen leugens en worden gevoelens niet fout geïnterpreteerd: het gaat erom dat jullie op een transparante manier met elkaar omgaan.

“We gaan ervan uit dat bij goede communicatie beide partijen open en eerlijk zijn tegen elkaar”, legt Caleb Backe, gezondheid- en welnessexpert uit. “Als jullie elkaar kunnen respecteren en naar elkaar kunnen luisteren, dan zijn jullie op de goede weg.”

2. Het gebeurt face to face

Oké, het is niet realistisch om te denken dat elke vorm van communicatie in een relatie face to face gebeurt. Niet elke relatievorm is hetzelfde (denk: langeafstandsrelaties etc.) maar de belangrijkste zaken, bespreek je best niet via de telefoon.

“Je wil misvattingen koste wat het kost vermijden. Het is dan ook cruciaal dat je de belangrijke gesprekken face to face voert”, meent Backe.

3. Het gaat erom dat je elkaar begrijpt, niet om winnen

Wat mensen vaak vergeten tijdens een ruzie is dat het eigenlijk jullie twee versus het probleem is, en niet jullie twee tegen elkaar. Probeer niet de ruzie te winnen, maar te begrijpen wat de ander bedoelt. Het gaat erom dat jullie je mening met elkaar delen en een oplossing vinden als team.

“Bij gezonde communicatie is het de bedoeling dat je je partner beter gaat begrijpen”, legt Ibinye Osibodu-Onyali, therapeut, uit. “Het gaat er niet om wie juist of fout is. Je moet bruggen bouwen, niet opblazen.”

4. Het is niet impulsief

Tijdens een ruzie is het soms moeilijk om geen gehaaste beslissingen te maken of dingen te zeggen die je eigenlijk niet meent. Maar het is belangrijk dat je eerst je antwoord gaat overwegen voor je er zomaar wat uitflapt.

“We hebben allemaal verschillende manieren om te communiceren, maar zij die dat het beste doen hebben één ding gemeen: ze reageren niet impulsief”, meent Dr. Kara Fasone, psycholoog. “Ze nemen de tijd om even na te denken over wat ze gaan zeggen, hoe ze dat gaan doen en wanneer. Deze planning kan een wereld van verschil maken.”

5. Je houdt rekening met ieders gevoelens

Er is haast niets zo frustrerend als het gevoel hebben dat je partner je gevoelens niet begrijpt. Daarom wijzen de experts erop dat het belangrijk is om elkaars gevoelens te valideren. “Mensen die goed kunnen luisteren doen meer dan alleen luisteren. Ze proberen te begrijpen en geven ook aan dat ze het snappen”, legt Michael Sorenson, relatie expert, uit.