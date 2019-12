‘Clitoris’ luidop zeggen zorgt voor betere seks en 7 andere verrassende wetenschappelijke ontdekkingen over vrijen Margo Verhasselt

31 december 2019

10u02

Bron: mindbodygreen 0 Seks & Relaties Ah, een stomende vrijpartij, soms heeft een mens niet meer nodig om gelukkig te zijn. 2019 was een jaar waarin veel onderzoek gebeurde naar seks; we verzamelden de leukste en interessantste weetjes.

1. Vrouwen vinden het nog steeds moeilijk om te zeggen wat ze willen in bed

In 2019 vond meer dan de helft van de Amerikaanse vrouwen het nog moeilijk om aan te geven waarnaar ze seksueel verlangen. Een studie gepubliceerd in the Archives of Sexual Behavior toonde aan dat 55% onder hen vaak in situaties terecht kwamen waarbij ze konden vertellen aan hun partner wat voor hen een goede stoeipartij was, maar uiteindelijk zwegen ze. Eén op vijf vrouwen voelde zich niet comfortabel om ook maar überhaupt iets over hun seksleven te bespreken.

2. Het woord ‘clitoris’ luidop zeggen, zou seks al beter maken voor vrouwen

Ja, over seks praten is écht belangrijk. Iedere vrouw (en hopelijk ondertussen ook iedere man) weet hoe belangrijk de kietelaar is voor het genot van vrouwen. De studie die hierboven aangehaald werd, toont ook aan dat wanneer vrouwen comfortabel over de ‘clitoris’ kunnen spreken, hun algemene tevredenheid over hun seksleven de hoogte ingaat en ze minder vaak orgasmes faken.

3. Niet alle orgasmes zijn goed

Orgasmes zijn niet de bepalende factor voor goede seks, zo blijkt. Een andere studie die gepubliceerd werd in the Archives of Sexual Behavior toont aan dat 55% van de mensen ooit een ‘slecht orgasme’ beleefde. Dat kon gaan van een orgasme dat fysiek pijn deed, niet even fijn was als in het verleden of orgasmes die onder dwang tot stand kwamen.

4. Verbondenheid en betere seks worden aan elkaar gelinkt

Maakt een relatie seks beter, of zorgt goede seks juist voor meer verbondenheid? Op die vraag wou een groep onderzoekers een antwoord geven. Het resultaat werd gepubliceerd in het Journal of Sex and Marital Therapy. Het onderzoek verliep als volgt: 366 koppels hun relatie werd onder de loep genomen. Er werd gekeken naar hun verbondenheid en tevredenheid tussen de lakens gedurende vijf sessies relatietherapie. De onderzoekers wilden bekijken of een stijging in hun band, ook voor een stijging bij hun seksuele bevrediging zou zorgen of omgekeerd. “Partners voelen zich vaak meer verbonden in een relatie wanneer die hun meer seksuele voordelen bezorgt”, schrijven de onderzoekers in hun paper. “Partners die tevreden zijn met hoe hun noden beantwoord worden, zijn vaak meer toegewijd.”

Al is er ook de mogelijkheid dat juist het omgekeerde gebeurt. “Naarmate de betrokkenheid van partners bij elkaar groeit, wordt er vaak ook meer moeite in het seksuele aspect van de relatie gestoken”, benadrukken de onderzoekers. Na nader onderzoek van hun data, ontdekten ze een tweezijdige relatie tussen verbinding en seksuele bevrediging. Wanneer één van de twee factoren bij de koppels veel aan bod kwam de ene week, dan zorgde dat voor een stijging bij de andere factor de week erna.

5. Meer dan de helft van de senioren is ongelukkig over zijn seksleven

Er wordt vaak gezegd dat mensen minder seks hebben wanneer ze een dagje ouder zijn. En dat kan misschien wel kloppen, al is het niet omdat ze het niet willen. Een studie die gepubliceerd werd in PLOS ONE toont aan dat 58% van de mannen en vrouwen tussen 55 en 74 jaar niet gelukkig zijn over hun seksleven.

6. Je mening over je genitaliën beïnvloedt je seksleven

Onzeker over je vulva of penis? Dat kan een effect hebben op het plezier dat je beleeft tussen de lakens. Mensen die zelfzeker zijn over hun genitaliën zouden minder stress hebben over hun 'prestatie’ in bed en beter functioneren op seksueel gebied.

7. Seksueel verlangen kan opgebouwd worden

Een studie die gepubliceerd werd in the Archives of Sexual desire toont aan dat wanneer koppels vandaag seksueel naar elkaar verlangen, dat aanstekelijk werkt de volgende dag en ze dan ook wel degelijk tussen de lakens duiken. Voor koppels die hun seksleven willen verbeteren is het dus simpel; begin op een subtiele manier seks meer in je leven te verwerken, een aanraking hier, een zoentje daar. Wedden dat het vonken geeft?

8. De clitoris heeft niet alleen een genotsfunctie

Elke vrouw weet voor hoeveel seksueel genot een clitoris, althans de stimulatie ervan, kan zorgen. Maar onze kittelaar heeft nog een andere, waardevolle functie. In een studie die verscheen in het tijdschrift ‘Clinical Anatomy’ werd ontdekt dat het stimuleren van de clitoris, meer specifiek het vrouwelijke orgasme, een bepaald effect heeft op de hersenen waardoor het eitje van de vrouw makkelijker bevrucht wordt. Zo zou niet alleen de vaginale bloedstroom verbeteren, er zou ook een toename zijn van de vaginale smering, de vaginale zuurstof en de temperatuur én de positie van de baarmoederhals, de ingang van de baarmoeder, zou veranderen. Vooral die laatste verandering heeft een positief effect op de voortplanting. Doordat de positie van de baarmoederhals verandert, wordt namelijk voorkomen dat de spermacellen de baarmoeder te snel binnendringen. Vertraagt het sperma, dan wordt het mobieler waardoor het ook makkelijker wordt om het eitje te bevruchten.

