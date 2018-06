“Breng je fantasieën tot leven”. Relatie-experte Esther Perel legt uit Esther Perel en bewerkt door LDC

06 juni 2018

09u57 3 Seks & Relaties Therapeute Esther Perel is opgegroeid in Antwerpen, maar maakt ondertussen al jaren furore in New York met haar eigenzinnige kijk op de Liefde (ja, met een grote L). Ze heeft twee bestsellers geschreven én meer dan 20 miljoen mensen hebben haar Ted Talks bekeken. Kortom, de vrouw is een heus fenomeen binnen de relatietherapie. Elke week deelt ze een rake tip, afwisselend voor koppels en de vrijgezellen onder ons. Deze week: probeer je fantasieën tot leven te brengen.

Ik heb al wel eens een vrouwelijke klant gehad die beweerde dat ze nooit fantaseerde. “Dat is een mannending”, zei ze. “Mijn echtgenoot fantaseert wel, over triootjes bijvoorbeeld, maar no way dat ik dat zie zitten.” Maar toen ik polste naar wat ze dan wél leuk zou vinden, reageerde ze dat het haar fijn lijkt als haar echtgenoot met zijn vingers door haar haar zou gaan of haar nek zachtjes zou strelen, in plaats van meteen naar haar borsten te grijpen. “En jij denkt dus dat jij geen fantasieën hebt”, kaatste ik terug.

Oké, je inbeelden dat iemand je omhelst of je een smachtende blik toewerpt, past niet meteen in het kadert van de typische seksuele fantasie. De meeste mensen denken waarschijnlijk meteen aan een pikant rollenspel of BDSM à la ‘Fifty Shades’. Maar het is niet omdat er geen blinddoeken of zweepjes aan te pas komen, dat je stiekeme dagdromen niet belangrijk zijn. Elke fantasie geeft seks (zij het met je partner, zij het op je eentje) een vleugje poëzie en het zorgt ongetwijfeld voor meer ‘plezier’ en extra hoogtepunten tussen de lakens. Het geeft je het gevoel dat je sexy bent, en daardoor wordt de seks dés te beter.

Hoe leuk al die erotische gedachten ook zijn, erover praten met iemand anders is best eng. Je legt je écht open en bloot, en dat kan ontzettend kwetsbaar aanvoelen. Toch is het een goed idee om een tipje van de sluier te lichten en wat te verklappen over je fantasieën aan je partner. Voor je het weet zorgt het voor extra vuur in je relatie. Geen idee hoe je hierover een gesprek aanknoopt? Deze tips zullen je alvast een handje helpen.

Wees zeker van je partner

Voor we uitweiden, wil ik eerst even benadrukken dat je niet altijd een open boek moet zijn over je diepste en zwoelste verlangens. Hierover praten is ontzettend intiem, dus je moet je volledig op je gemak voelen bij je wederhelft. Want wat als je plots een minachtende of net extreem hitsige reactie krijgt? Dan ben jij op jouw beurt zo geschrokken dat je misschien nooit nog over je fantasieën durft praten. Dus stel jezelf eerst en vooral de volgende vragen: ‘Vertrouw ik mijn partner voor de volle 100 procent? En aanvaardt die persoon mij?’ Als je twee keer ‘neen’ antwoordt en twijfelt of je lief jaloers of verontwaardigd zal reageren, is het beter om je gedachten voor jezelf te houden. Als je twee keer ‘ja’ antwoordt, zit je veilig. Maar ook dan is het helemaal prima om je verlangens geheim te houden als je dat liever wil.

Pak het subtiel aan

Denk je dat je vriend(in) klaar is voor een openhartig gesprek over je spicy dromen? Val dan niet meteen met de deur in huis, maar probeer het subtiel aan te pakken. Wandel samen eens een seksshop binnen, lees enkele pagina’s voor uit een erotisch boek of kijk samen naar wat ethische porno. Wie weet passeert er een scène die in de lijn ligt van je fantasie. Dan kan je voorzichtig checken wat je lief ervan vindt. Op die manier weet je meteen of hij of zij die fantasie ziet zitten. Als dat niet het geval is, vermijd je een gênante situatie en een al even awkward gesprek.

Ready? Set. Go!

Er is een groot verschil tussen zeggen dat je iets wil doen en het effectief doen. Zeker met seks. Dus zelfs als je alle twee wild wordt van een bepaalde fantasie, is het vaak intimiderend om de stap te zetten en de fantasie uit te voeren. Veel mensen schamen zich voor hun verlangens en stellen zich de vraag of er iets mis is met hun gedachten. Toegegeven: sommige ideeën zijn misschien wat bizar of niet politiek correct. Maar hé, dat is meer dan oké. Als je erover durft praten en je partner is laaiend enthousiast, kan je gewoon experimenteren. Denk vooral aan hoe leuk en heet het zal zijn! En wat is het ergste dat er kan gebeuren? Het is goed mogelijk dat je fantasie in realiteit minder sexy of opwindend is dan je verwacht had, maar dat is geen probleem. Iedereen heeft af en toe wel eens een slechtere vrijpartij. Zie het gewoon als een grappige ervaring die je kan toevoegen aan je seksueel repertoire.

Nu is het jouw beurt

Op een dag is de tijd rijp voor je partner om ook zijn of haar fantasieën te delen. Zij vinden het ongetwijfeld spannend en geil, maar wat als je die mening niet deelt? Zolang je niet walgt van het idee (als in: in geen miljoen jaar zou je er aan denken om het eens uit te proberen), dan is het toch de moeite waard om het een kans te geven. Een idee dat op het eerste gezicht onsexy lijkt, kan je aangenaam verrassen. Wie weet hoe leuk ga je het vinden? Op zich gaat het gewoon om je seksuele horizonten proberen te verruimen, en dan kan je elkaar wel een pleziertje gunnen.

Sinds 2017 maakt Esther Perel een razend populaire podcast ‘Where Should We Begin?’. Dit jaar bracht ze nog een boek uit: ‘Liefde in verhouding’. Daarin probeert ze onder meer antwoord te vinden op de vragen: waarom gaan we vreemd? Waarom doet ontrouw zoveel pijn? En betekent een affaire altijd het einde van een huwelijk? Het boek is onder meer verkrijgbaar via Standaard Uitgeverij.