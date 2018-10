“Aan deze verhouding ontbrak in ieder geval één verwarrend element: seks” Corine Koole interviewt over de raadselen van passie en liefde. Corine Koole

21 oktober 2018

08u38 0 Seks & Relaties Meer dan 18 jaar lang deelde Leanne (51) stiekem haar ­intiemste gevoelens met een man op een chatforum. Tot een seksuele ­relatie kwam het nooit, zelfs niet na de scheiding van haar echtgenoot. En dat is maar goed ook, beseft ze.

“Achttien jaar geleden waren wij vermoedelijk een van de eersten die samen chatten. Het internet was nog maagdelijk, thuis hadden mijn man en ik een van de ­eerste verbindingen en ik herinner me levendig hoe we met steeds wisselende groepjes vrienden om de grote computer stonden en luisterden naar de bovenaardse geluiden die ontstonden wanneer er contact werd gezocht via de modem.

’s Nachts als ik naar de computer sloop, bleek hij altijd toevallig net te hebben ingelogd

“Zo begonnen hij en ik op een chatforum onze correspondentie: gedreven door ­verwondering. Of het met die magie te maken had, of met het feit dat we alleen de beschikking hadden over een woordenpalet en geen gebaren of gezichtsuitdrukkingen, ik weet het niet, maar tussen ons ontstond al snel een zeer geconcentreerde vorm van contact.”

