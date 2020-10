Seks op de eerste date? Voor 1 op de 3 singles moet dat kunnen

Sinds corona hebben we tijd zat om te swipen op Tinder en co. Maar vertaalt zich dat ook naar dates, of een avondje tussen de lakens? Niet altijd. Slechts één op de drie singles heeft het laatste jaar een afspraakje gehad. Dat blijkt uit een nieuwe studie van onderzoeksbureau iVox in opdracht van JOE, voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’ met presentatrice Tess Goossens.

We hebben het al vaker gehoord: de vrijgezellen in Vlaanderen zijn met steeds meer. En neen, dan hebben we het heus niet alleen over jonge millennials die naarstig zoekende zijn naar het dekseltje dat op hun potje past (of vice versa). Dat clichébeeld is volledig achterhaald, zo blijkt ook uit een rondvraag bij 1.000 Vlamingen ouder dan 18 jaar. Twee op de drie singles zijn namelijk ouder dan 40 jaar. Een derde heeft zelfs al een huwelijk achter de rug. En best opvallend: bij de 40 plussers heeft 13 procent nog nooit een echte relatie gehad.

Nog zo’n stereotype is dat de meeste alleenstaanden niet gelukkig zijn met hun liefdesstatus. Ook dat klopt niet volledig. Volgens het onderzoek is ‘slechts’ één op de tien niet tevreden met zijn datingleven. Toegegeven: met z’n tweetjes op stap gaan, dat gebeurt niet zo veel. Amper één op de drie heeft dit jaar een afspraakje achter de rug. Bij de 40-plussers is dat maar 27 procent. Eén op de vijf 40-plussers gaan nooit op date. En - geen grote verrassing - door corona gaat de helft nu veel minder (of zelfs bijna nooit) op date. Als het toch zover komt? Dan is iets gaan drinken de favoriete activiteit. Eén op de drie vindt bovendien dat seks op de eerste date moet kunnen.

Daten is niet simpel

Alleenstaanden geven wel aan dat ze het moeilijk vinden om te daten. Online daten wordt door een select groepje gedaan. Bij jongeren gaat het maar om 8 procent. De helft van de 40-plussers komt amper nieuwe mensen tegen. En 3 procent heeft ooit gebruik gemaakt van een datingbureau.

Nog een factor die voor hindernissen zorgt: die potentiële prins op het witte paard blijkt niet altijd even eerlijk te zijn. 40 procent is er al eens achter gekomen dat de date een relatie bleek te hebben. Ook ghosten is een groot probleem. De helft heeft er al eens te maken mee gehad, een vierde zelfs meerdere keren. Maar blijkbaar moeten ze ook de hand in eigen boezem steken: 30 procent geeft toe dat zelf al te hebben gedaan.

