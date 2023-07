Seks in het openbaar? Deze 40 Vlamingen deden het: “In een legertank in Afghanistan”

Wat is de meest bijzondere plaats waar je seks had? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 42.200 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Dat waren toestanden à la ‘Grey’s Anatomy’, maar dan met verpleegkundigen.”

Lessen voor thuis: “Met deze regel hou je het best rekening”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Mensen doen het echt op de strafste plekken.

“Ik heb bewust gevraagd naar locaties die off-limits of verboden zijn. Mensen denken dan spontaan aan plaatsen waar je betrapt kunt worden. Het werk, een lift, een openbare parking, de duinen, een bos, ... Sommige reacties lijken zelfs uit een film te komen: ze hadden seks tegen de Chinese muur of in een tank tijdens een militaire missie in Afghanistan. Dat is toch te gek voor woorden?”

Vrijen met het risico om betrapt te worden is de meest gemakkelij­ke kink die er is Uwe Porters

Wil dat zeggen dat we allemaal een exhibitionistisch kantje hebben? Niet per se. “Vrijen met het risico om betrapt te worden is de meest softe en gemakkelijke kink die er is. Het is een heel simpele manier om je seksleven wat spannender te maken. Je hoeft niks nieuw of ongewoon te doen en toch krijg je een adrenalinerush.”

Wie avontuur buiten de slaapkamer wil opzoeken, kan zich enigszins voorbereiden. Hoe: door de juiste outfit aan te trekken. “Ga voor iets makkelijk, zoals een jurk die je kunt aanhouden tijdens de seks. Dan kan je snel ervandoor gaan, als je effectief pottenkijkers hebt. Een jumpsuit is bijvoorbeeld niet zo praktisch.”

Mijd in de mate van het mogelijke plekken waar beveiligingscamera’s hangen Uwe Porters

Nog een tip van Uwe: gebruik in de heat of the moment toch je verstand. “Probeer in de mate van het mogelijke plekken waar beveiligingscamera’s hangen te mijden. En vergeet je hygiëne niet. Neem na een vrijpartij op het strand een douche. Of ga voor een seksstandje waarbij je rechtstaat. (lacht)”

“En dan is er nog één regel waar je het best rekening mee houdt. Doe het niet op een locatie waar je betrapt kunt worden door kinderen. Een werkplek waar alleen volwassenen rondlopen, is iets helemaal anders dan een klaslokaal waar een schoolkind kan binnenwandelen. Hetzelfde geldt voor treinen of drukke stranden waar ook families zijn. Daar zou ik toch voorzichtig mee omspringen.”

“Vergeet trouwens niet dat seks op openbare plaatsen strafbaar is. Het is openbare zedenschennis. Als je gespot wordt door politieagenten, kan het zijn dat je een proces-verbaal aan je broek hebt. Koppels staan er op dat moment niet bij stil, maar tja, dat is een risico dat ze waarschijnlijk met plezier nemen.”

