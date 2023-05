Scoor op Moederdag met een handtas voor mama: 15 hippe exemplaren van 55 tot 525 euro

Dit zegt de lengte van je rok over onze economie vandaag. “We hebben te veel aan ons hoofd nu”

Korte rokken in de roaring twenties en maxi-jurken tijdens de oliecrisis in de jaren 70: volgens een theorie uit 1926 kan je aan de zoomlengte van een rok of jurk zien hoe het met onze economie gesteld is. Klopt dat vandaag ook? En welke rok is trendy anno 2023? Onze mode-expert legt uit.