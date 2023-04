‘Schreeuwtherapie’ voor vrouwen: gek of geniaal? “Wij vrouwen moeten altijd maar doorgaan”

Steeds meer mensen doen aan ‘schreeuwtherapie’. Samenkomen en in koor gillen, roepen en tieren: waarom werkt het therapeutisch? En kan je het ook op eigen houtje doen? Stresscoach Marjolein Faes en stemcoach Julie Scott benadrukken voor welke valkuilen je moet uitkijken. “Er is in het leven maar weinig ruimte voor razernij”

Van romcoms tot op de werkvloer: woede is iets wat we in onze samenleving eerder aan mannen toeschrijven. “We moeten oppassen met ­stereotypen”, zegt stress- en burn-outcoach ­Marjolein Faes. “Maar het klopt dat vrouwen vaak een meer zachtaardige en harmoniserende rol krijgen toegewezen. We hebben ­geleerd om vooral niet te fel te uiten hoe we ons voelen: wat er ook gebeurt, we moeten blijven ­doorgaan.”

Er is, kortom, maar weinig ruimte voor razernij. En dus nemen vrouwen over de hele wereld het heft in eigen handen: ze komen samen om hun woede – letterlijk – van de daken te schreeuwen. In de Britse krant The Guardian getuigden vrouwen uit Sydney, New Delhi en Boston over de bevrijding die ze ervaren na een sessie stem verheffen.

Quote Aan het begin van het weekend erkennen we dat je alle emoties mág voelen en dagen we alle deelnemers uit om te roepen. burn-outcoach ­Marjolein Faes

“Schreeuwgroepen bieden de kans om je woede te uiten in een ondersteunende omgeving, zonder dat je de negatieve gevolgen ervan hoeft te dragen”, bevestigt dr. Miriam Yates, psycholoog en onderzoeker aan de universiteit van Queensland.

In ons land bestaan er evenementen voor

Ook dichter bij huis ontdekken mensen de kracht van tieren. Zo is het een populair onderdeel tijdens vrouwencirkels. Marjolein Faes integreerde de workshop in haar ‘De-Stress & Yoga Weekends’. “Die weekends staan in functie van onbeperkt jezelf zijn, inclusief je brede palet aan gevoelens. Aan het begin van het weekend erkennen we dat je alle emoties mág voelen en dagen we alle deelnemers uit om te roepen, zodat ze het gewicht van die emoties letterlijk van zich af kunnen schreeuwen. Bij veel mensen is de ontlading enorm.”

Zangeres en stemcoach Julie Scott maakte er in Nederland zelfs een meerdaags event van: ‘Krijsen aan Zee’. Geïnspireerd door een reisdocumentaire over inwoners van Beijing, die elke morgen in het park samenkomen om aan elke emotie klank te koppelen, trok ze drie weken lang bij het krieken van de dag met een bende enthousiastelingen naar het strand van Den Haag. Daar gingen ze vervolgens in groep tekeer.

Sindsdien keerden ze al geregeld terug. “Ik weet als zangeres en stemcoach uit eigen ervaring hoe ongelooflijk verrijkend het kan zijn om een stem te geven aan je diepste emoties. Het is de optelsom die het ritueel zo krachtig maakt: bewegen in de frisse buitenlucht, de zon zien opkomen, je verbinden met anderen en vervolgens ongebreideld klank maken.”

“Door het geluid van de golven en de zeewind komt het ook helemaal niet agressief over. Het is een heerlijk begin van de dag: het ruimt je geest op en stemt je vrolijker. Het is af en toe hilarisch en soms erg emotioneel, maar voelt nooit zwaar.”

Is dit de zoveelste nieuwe hype? John Lennon deed het al

Nieuw is schreeuwtherapie niet. De ietwat omstreden psycholoog dr. Arthur Janov paste het in de jaren zestig al toe. Hij was de grondlegger van de oerschreeuwtherapie: je rekende af met pijn en trauma’s uit je vroege jeugd – of zelfs uit eerdere levens – door het hart uit het lijf te schreeuwen. Zijn bekendste cliënten? John Lennon en Yoko Ono.

Roepen maakt ook een belangrijk deel uit van de ‘Soul Voice’-methode, een alternatieve therapievorm waarbij aanhangers sounden om hun gedachten tot rust te brengen en emoties los te laten. Ze geven met hun stem intuïtief klank aan dat wat er in hen leeft. Dat kan prachtig klinken, maar ook als een tang op een varken.

In 2016 kwam de Canadese Lindsay Istace dan weer met rage yoga op de proppen. Toen ze door een zware periode ging nadat haar relatie op de klippen was gelopen, begon ze te vloeken en te roepen tijdens haar yogasessies. En dat werkte therapeutisch. Lindsay en haar mede-yogi zeggen geen ‘namasté’ aan het eind van de les, maar ‘fuck yeah’.

Quote Ik denk niet dat het gezond is als we keer op keer in het wilde weg beginnen te roepen als we boos zijn. Stresscoach Marjolein Faes

Het is eens wat anders. Maar hoewel buiten de lijntjes kleuren verfrissend en verhelderend kan zijn, zijn er toch ook enkele valkuilen. Marjolein Faes: “Ik denk niet dat het gezond is – voor onszelf en voor onze intermenselijke relaties – als we keer op keer in het wilde weg beginnen te roepen als we boos zijn. Ik ben er voorstander van om dat in groep en/of onder begeleiding te doen.”

“Schreeuwtherapie gaat om het leren ontdekken van je emoties, en ze mogen voelen van jezelf. Het is het startschot van een langer proces: van daaruit kan je ermee leren omgaan en oefenen om ze op een gezonde manier te kanaliseren.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Het nieuwe aprilnummer ligt nu in de winkel.

