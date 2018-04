Schouderklopje achterwege: deze artiest maakt hilarische medailles die mannen op hun plaats zet Margo Verhasselt

27 april 2018

11u08

Bron: vice 0 Nina Van kunst wordt gezegd dat het een goede uitlaatklep is. Dat is precies waarvoor ook artieste Shelby Lorman het gebruikt. Dat mannen af en toe een schouderklopje te veel vragen wanneer ze het niet verdienen is algemeen bekend, de 24-jarige schrijfster maakte een Instagrampagina waarop ze medailles uitreikt aan mannen die het absolute minimum doen. Kijk en geniet vooral mee.

"Ik heb altijd gevonden dat humor een geweldige manier is om met veranderingen en moeilijke momenten om te gaan," legt Shelby Lorman uit aan VICE. In 2017 begon ze haar Instagramaccount @awardsforgoodboys om af en toe op een sarcastische en vooral humoristische manier te lachen met mannen.

"Mannen worden zo snel geprezen of worden niet aangesproken op hun slecht gedrag terwijl vrouwen moeten voldoen aan een miljoen eisen die onmogelijk zijn," legt ze uit. "Het is een beetje zoals dat iemand zegt: 'oh hij heeft nog nooit iemand vermoord? Mijn held!'"

Het account maakt voorgoed korte metten met seksisme en de typische stereotypes waarmee we dagelijks in aanraking komen en laat de meeste vrouwen - inclusief ondergetekende - spontaan schaterlachen. De Instagrampagina wordt steeds populairder en heeft ondertussen al zo'n 59.600 volgers.

robots coming for ur job 2k18 🤖🤖🤖 embrace automation bb Een foto die is geplaatst door null (@awardsforgoodboys) op 26 apr 2018 om 21:11 CEST

🎵🎵 see u there !!! 🎵 Een foto die is geplaatst door null (@awardsforgoodboys) op 14 apr 2018 om 23:08 CEST

aw u shouldn’t have !!! Een foto die is geplaatst door null (@awardsforgoodboys) op 31 mrt 2018 om 18:02 CEST