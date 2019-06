Schilderstalent Yaël Hupert: “Elke dag kus ik mijn beide handen dat ik fulltime kan schilderen” Liesbeth De Corte

03 juni 2019

09u03

Nina Het wereldwijde web zit vol selfmade vrouwen: bloggers, vloggers, appontwikkelaars ... Deze week stellen we een reeks snelle vragen aan het creatieve schildertalent Yaël Hupert.

1. Wanneer ben je beginnen te schilderen?

“Acht jaar geleden was mijn neefje aan het knutselen met verf. Ik speelde mee en maakte zo mijn eerste zelfportret. De reacties waren superpositief. In diezelfde periode was ik op zoek naar een kunstwerk voor in mijn appartement. Ik besloot zélf een vrouw te schilderen op een groot canvas. Sindsdien heb ik de smaak te pakken.”

2. Je hebt ook gewerkt als make-upartiest. Hoe heeft die job je werk beïnvloed?

“Dat is de reden waarom ik zo graag portretten maak. Als visagiste of als kunstenares: ik heb het altijd leuk gevonden om te werken met vrouwengezichten. Technisch heeft dat sowieso geholpen. ”

3. Heb je een opleiding gevolgd om je technieken bij te schaven?

“Nee, en dat is een bewuste keuze. Mensen vinden mijn werk mooi, net omdat het niet te perfect of te academisch is.”

4. Je schilderijen worden soms vergeleken met het werk van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Begrijp je dat?

“De kleurrijke cultuur van Mexico heeft me altijd aangesproken. Ik vind het prachtig hoe Mexicanen met de dood omgaan. Die invloeden zie je soms in mijn werk. Misschien word ik daarom met Kahlo vergeleken? En ik schilder ook portretten. Hoe dan ook: Kahlo’s werk is prachtig, dus ik vind het een groot compliment!”

5. Hoe beschrijf jij jouw stijl?

“Kleurrijk, hedendaags en fris.”

6. Maak je soms portretten van bestaande mensen?

“Het gebeurt geregeld dat mensen me vragen of ik geliefden of familie wil schilderen. Dat doe ik zelden. Als ik een werk baseer op bestaande mensen, moeten die een karakterkop hebben. Ken je Rossy de Palma? Dat is een Spaanse actrice. Voor haar gelaat zou ik zonder twijfel mijn penselen bovenhalen.”

7. Wat betekent Instagram voor jou?

“Het klinkt overdreven, maar ik dank er werkelijk alles aan. Ik ben niet extravert en vind het vreselijk om te netwerken. Toch was ik benieuwd wat vreemden en internationale kunstliefhebbers van mijn werk vinden. Dankzij Instagram kan ik al die mensen bereiken.”

8. Op welke verwezenlijking ben je het meest trots?

“Dat ik een tijdje geleden verschenen ben in magazines als Vogue en W Magazine kan ik nog altijd niet geloven! Ook vind ik het fantastisch dat ik emotie kan opwekken bij mensen, tout court. En dat met iets wat ik zelf from scratch gemaakt heb en waar ik mijn hart en ziel in gestoken heb. De kers op de taart: die mensen komen ook nog eens uit alle uithoeken van de wereld. Elke dag kus ik mijn beide handen dat ik fulltime kan schilderen.”