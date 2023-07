Schermtijd tijdens de vakantie? Mama Deirdre (39) en mama Celine (34) doen het zo. “Een digitale nanny”

Doet zo’n stickertje je puist echt sneller verdwijnen? Dermatolo­ge over gehypete ‘pimple pat­ches’

Heb je net een tof feest, spannende date of belangrijke presentatie, duikt daar plots een rode joekel op je je neus, voorhoofd of kin op. Geen zorgen: ‘pimple patches’ beloven puisten in sneltempo te doen verdwijnen. Een hype op sociale media, maar werken de kleine stickers ook echt? Een dermatologe zorgt met haar advies dat je waar krijgt voor je geld.