Schermtijd in de zomer? 2 mama’s met een andere aanpak. “Als ik dit doe, vinden zij het ook minder lastig”

“Plots voelde ik iets uit mij komen.” Het overkomt bijna élke vrouw na de bevalling. En toch zwijgen we erover

“Ik had er zelfs nog nooit van gehoord.” Twee weken na haar bevalling beleeft Susan (34) de schrik van haar leven op het toilet. Ach, zegt haar dokter: dit overkomt 1 op de 2 vrouwen. Maar is het echt zo normaal dat je blaas, baarmoeder of endeldarm in of uit je vagina zakt? Susan schetst haar herstelproces, een bekkenbodemexperte legt uit of je zo’n vaginale verzakking kan vermijden.