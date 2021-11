Scheiden zonder strijden: 2 experts over hoe je een huwelijk gezond beëindigt. “Zorg dat het zakelijke geregeld is voor je de kinderen inlicht”

Dat coronatijden koppels uit elkaar drijven, is geen nieuws meer. Na de eerste lockdown in maart 2020 schoten de echtscheidingscijfers de hoogte in, en ook in december volgde een echtscheidingsgolf. Die sloeg eveneens toe in BV-land: het voorbije jaar deelden bekende Vlamingen zoals presentator Mathias Coppens, dj Regi, zanger Christoff of actrice Nora Gharib het einde van hun relatie op sociale media. Wie op smeuïge roddels of een publiekelijk moddergevecht hoopte, was eraan voor de moeite. De vriendschappelijke breuk lijkt de nieuwe norm, op Instagram toch.