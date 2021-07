Schattig en zomers: Trix en Crystal lieten sproeten tatoeëren op hun gezicht. “Door Instagramfilters te gebruiken, ontdekte ik dat ik dat mooi vind bij mezelf”

Nostalgie, revenge dressing en duurzaam­heid: Carries outfits uit de ‘Sex and the Ci­ty’-re­boot zeggen heel wat over de tijdgeest van nu

25 juli De reboot van ‘Sex and the City’ maakt de tongen los. Eerst over de afwezigheid van Samantha Jones, het meest vrijgevochten en recht-voor-de-raap hoofdpersonage; nu over de eerste beelden van de nieuwe outfits. Vooral die van überfashionista Carrie Bradshaw worden met argusogen bekeken. Wat zeggen ze over de evolutie van haar personage? Passen ze in de tijdgeest? En vooral, zitten er knipogen in naar de oorspronkelijke serie? Onze modejournalist David mengt zich in de discussie.