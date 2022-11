Schattig als een schoolmeisje of sexy als Bella Hadid: dit haaraccessoire breekt door met een nieuw imago

Wie met z’n ogen open shopt, heeft deze trend vast al opgemerkt. Eén haaraccessoire domineert nu de winkelrekken, na jaren het imago van ‘te braaf’, ‘te saai’ of ‘te schoolmeisje’ te hebben. En dit keer komt het in vele gedaantes, van classy en chic over casual cool tot lekker crazy en opvallend.

Op de modeshows voor de herfst zag je het en tijdens de modeweken liepen vooral massa’s vrouwen ermee over straat. En ook op sociale media grijpen fashionista’s er gretig naar. De diadeem of hoofdband is helemaal terug van weggeweest en komt met een nieuw, fris imago.

Volledig scherm Links: Kate Middleton. Rechts: prinses Elisabeth. © Getty Images

Kinderachtig, te meisjesachtig: dat dacht je misschien over de diadeem. Maar het accessoire verhuist dit jaar weer van de kast van het schoolmeisje naar die van de volwassen, modebewuste vrouw. Royals zijn al een tijdje verknocht aan het ding: Kate Middleton verschijnt al sinds de geboorte van prins Louis in 2018 frequent met gewatteerde diadeems en ook onze prinses Elisabeth heeft er duidelijk een paar in haar garderobe liggen. Die classy, koninklijke air die een diadeem je geeft, is ook wat veel vrouwen aantrekt tot het accessoire.

Maar net zo goed kan je het kleinood tegenwoordig op een meer edgy, alternatieve of sexy manier dragen. Dat bewijst topmodel en mode-icoon Bella Hadid, wanneer ze een pikzwarte diadeem van leer combineert met een pikant leren pakje. Dat bewezen ook alle fashionista’s die tijdens de voorbije modeweken de straat opgingen met een haarband op als statementaccessoire. Romantisch, stoer, chic, hippie: de diadeem komt nu in zo’n scala aan gedaantes dat elke look mogelijk is.

Volledig scherm De diadeem in streetstyle-looks tijdens de modeweken. © Getty Images

En terwijl de fashionista’s op straat de diadeem omarmden, toonden de grote modehuizen op de catwalks dat ze het accessoire ook nog niet vergeten zijn. Bij Dior kozen ze tijdens de show voor herfst-winter 2022 voor delicate kristallen diadeems, bij het Britse Roksanda voor zwarte haarbanden en bij het Britse Eudon Choi een mix van felle kleuren. Maar grote trendsetter is en blijft Prada, al sinds 2019: toen stuurde het merk de héle rij modellen in een regenboog aan gewatteerde, satijnen haarbanden de catwalk op.

Volledig scherm (v.l.n.r.) Op de shows van Dior, Eudon Choi en Roksanda. © Getty Images

Die nu iconische Prada-haarband doet het nog altijd érg goed, als we op sociale media nagaan wat fashionista’s tegenwoordig dragen. Maar tegelijk verschijnt de diadeem dit jaar in nog heel wat andere uitvoeringen: bekijk de vijf populairste hieronder. Voor elk wat wils dus, en zo belooft deze trend nog wel een hele tijd dominant te blijven.

1. Satijn

Perfect om een tikkeltje volume en een luxueuze feel aan je haarstijl toe te voegen.

2. Versierd

Parels en diamanten hoeven niet om je lijf, ze kunnen ook op je hoofd. Perfect om snel wat bling toe te voegen aan een sobere outfit.

3. It’s a wrap

Een simpele stoffen haarband kan er lekker nineties uitzien, maar ook sportief of stoer.

4. Aaibaar

Fluweel, fluffy, suède of exemplaren met een ander fijn textuurtje blenden leuk met je haar en geven je look meteen wat meer zachtheid.

5. Out of the box

Alles kan en alles mag nu, als het op haarbanden aankomt. Bloemen, diamanten, gekke prints, grote strikken of andere volumineuze versieringen: laat je diadeem gerust het statementstuk van je outfit zijn.

