“Schat, ik wil een voetmassage” kan je nu schaamteloos zeggen, want het is goed voor je gezondheid

Een goed excuus om vaker een voetmassage te krijgen? Er zijn er een heleboel die je je partner kan geven, want een voetmassage heeft rechtstreeks invloed op je gezondheid. Met liefdevolle aanrakingen kunnen jullie elkaar zo van kwaaltjes verlossen. “Door druk uit te oefenen op een plek op je voet, stimuleer je tegelijk een orgaan in je lichaam”, legt experte An Vangoethemd uit.

Wie had gedacht dat een voetmassage naast ontspanning nog voor iets anders goed kon zijn. Zo zijn voeten een weerspiegeling van ons hele lichaam, een praktijk die voetreflexologie heet. Die is al duizenden jaren oud, komt oorspronkelijk uit China en was ook onder de Egyptenaren en Indianen bekend. Voetreflexologe An Vangoethemd vertelt hoe een simpele voetmassage je gezondheid kan beïnvloeden.

Organen en lichaamsdelen in onze voeten (en handen)

“Reflexologie is een massage van drukpunten op de voeten én handen. Alle organen en lichaamsdelen staan via energiebanen in verbinding met die drukpunten op onze handpalmen en voetzolen”, zegt Vangoethemd. “Door druk uit te oefenen op een bepaalde plek op je voet, stimuleer je zo tegelijk een orgaan dat overeenstemt met dat bepaalde plekje.”

Om te weten waar alle organen en lichaamsdelen zich bevinden op onze voeten moet je een mens in twee snijden. “Alles wat zich in ons lichaam aan de rechterkant bevindt, is verbonden met onze rechtervoet en andersom”, legt de voetreflexologe uit.

Volledig scherm Kaart van lichaamsdelen en organen in onze voeten. © pablofdezr/Getty Images/ThinkStock

Hoe doe je het bij je thuis?

Zo’n voetreflexmassage werkt in de eerste plaats ontspannend en relaxerend. Maar het bevordert onder andere ook je bloedcirculatie, lymfedrainage, afvoer van afvalstoffen en versterkt en stimuleert nog je immuunsysteem.

Daarom dat het dus ook kan helpen bij spijsverteringsproblemen zoals constipatie. Leg hiervoor de focus vooral op de middenvoet, raadt experte An Vangoethemd aan. Daarmee zijn namelijk de darmen, de maag, de milt, de pancreas en de lever verbonden. “Masseer die regio met de juiste druk én in de juiste richting”, zegt ze. “Zachte, draaiende bewegingen en altijd met de klok mee dus, anders veroorzaak je meer problemen.”

Dat kan je zelf doen, maar er zijn een paar grote nuances. “Je moet exact weten welke acupressuurpunten in te drukken. Als je een beetje fout zit, loop je meteen het effect mis”, vertelt de voetreflexologe. Daarnaast moet je om je voeten te kunnen masseren, je benen plooien. “Dat zorgt voor een opstopping, omdat je je bloedcirculatie en dus ook de energiestroom afknelt. Daarom laat je de massage best uitvoeren door iemand anders.”

Quote Pijn is een soort GPS, die me de weg wijst naar jouw dieperlig­gen­de klacht. Voetreflexologe An Vangoethemd

Een beetje pijn en klachten horen erbij

“Je kan je nadien wat grieperig voelen, vermoeid zijn of hoofdpijn hebben”, waarschuwt de voetreflexologe. Niet wat je meteen zou verwachten na een massage. “Maar dat betekent gewoon dat je lichaam hard aan het werk is. Het is constant in herstelling.”

De voetreflexmassage kan in sommige gevallen ook pijnlijk aanvoelen, voegt ze toe. “Dat hangt af van hoeveel energetische blokkades er zijn. Die zones kunnen heel gevoelig zijn.” Ook als je erg gespannen en verkrampt bent, kan een behandeling pijnlijk aanvoelen. Het is vooral heel belangrijk om aan te geven wanneer en op welke plekken je pijn of een onaangenaam gevoel ervaart. “Pijn is een GPS, die je de weg wijst naar de dieperliggende klacht. Maar je moet wel proberen te zorgen dat de voetreflexmassage toch een fijne ervaring blijft.”

Niet voor iedereen

Deze behandeling is ook niet altijd of voor iedereen geschikt. “We raden voetreflexologie af voor mensen met acute infectieziekten of ernstige psychische aandoeningen zoals schizofrenie en dissociatieve stoornissen”, zegt Vangoethemd. “Ook in de eerste vier tot zes weken na een operatie of als je ernstige problemen met je hart of bloedsomloop hebt, sla je zo’n voetmassage beter over”, zegt ze. “In geval van kanker, zwangerschap of bij het gebruik van medicatie is het aangeraden om eerst te overleggen met de behandelende arts of specialist.” En mensen met diabetes controleren erna best eens hun bloedsuikerwaarden.

