Scène met prinses Diana in The Crown toont haar ultieme ‘revenge dress’: wat is dat?

In het nieuwste seizoen van ‘The Crown’ zien we prinses Diana in haar iconische zwarte jurk met blote schouders, die ze vlak na haar breuk met prins Charles draagt. Zo startte ze de trend om een revenge dress te dragen: een adembenemende outfit om je ex te laten zien wat die mist. Deze vijf bekende vrouwen deden de prinses voortreffelijk na en dit zijn de regels van de ‘wraakjurk’.

De gelijkenissen tussen actrice Elizabeth Debicki en prinses Diana in het vijfde seizoen van ‘The Crown’ zijn treffend. Zéker wanneer ze de auto uitstapt in een van de meest iconische jurken van Lady Di: de revenge dress. Niet toevallig, want de kostuumontwerpers bekennen dat ze die look zo nauwkeurig mogelijk namaakten.

Een nauwsluitende zwarte jurk met asymmetrische nek, blote schouders en een sleep van chiffon: met die gewaagde look deed prinses Diana heel wat monden openvallen. In de loop van de tijd werd die look dan ook bekend als haar revenge dress of ‘wraakjurk’.

Revenge wat?

Terug naar 1994. Prinses Diana verscheen toen op een feestje, georganiseerd door de Londense Serpentine Galleries, in haar korte, zwarte jurk die flink wat decolleté toonde. Knap en elegant, maar ze druiste zo wel lijnrecht in tegen alle Britse koninklijke kledingprotocollen. De jurk hing naar verluidt al een tijdje in haar kast omdat ze hem te gewaagd vond.

Diezelfde avond werd er op tv een documentaire uitgezonden, waarin prins Charles vertelde dat hij tijdens zijn huwelijk was vreemdgegaan met Camilla Parker-Bowles. Dé reden om het kleedje wel uit de kast te trekken, moet Lady Di gedacht hebben. Volgens velen dan ook een bewuste keuze, alsof ze wilde zeggen: kijk eens wat je laat liggen.

Het kleed werd oorspronkelijk ontworpen door de Griekse Christian Stambolia en haalde het voorpaginanieuws. Waarom? Het was een krachtig symbool van verzet: een vrouw die haar partner openlijk liet zien dat hij haar onrecht aandoet. Dat is exact wat zo’n revenge dress uitstraalt: dat je jouw ex niet meer nodig hebt en je je vrijheid viert.

Hoe ziet het eruit in de serie?

Tot op vandaag is er een enorme fascinatie voor die zet van de prinses. Dat is ook de ontwerpers van de serie niet ontgaan. De Emmy Award-winnende kostuumontwerper Amy Roberts en haar team gingen dus nauwkeurig aan de slag. “De wraakjurk is een belangrijk onderdeel van het huwelijk en het leven van Diana. Het is een stap voorruit om een sterke en onafhankelijke vrouw te worden”, zegt Roberts.

De ontwerpster vond het namaken van de jurk geen makkie, want ze kon niet rekenen op input van de Griekse ontwerpster die het originele kleed ontwierp. “Het was onmogelijk om haar te pakken te krijgen”, zegt Roberts over haar collega. “Ik hoop in elk geval dat ze tevreden is met het resultaat.” Dat overleg kon wél toen Roberts en haar team zich in het vierde seizoen aan de trouwjurk van Diana waagde, opnieuw een van de meest besproken jurken aller tijden. Voor dat kleed konden ze rekenen op de hulp van David Emanuel, de ontwerper van de trouwjurk.

(Lees verder onder de foto.)

Hoe dan ook, op de set ontlokten beide jurken dezelfde reactie: er viel een eerbiedige stilte. “Toen actrice Elizabeth Debick uit de auto stapte hing er elektriciteit in de lucht. Dat heb je met beelden die zo in het geheugen van mensen zitten geworteld. Ik vond het heel ontroerend”, zegt Roberts. Al vindt de ontwerpster het niet de bedoeling om bij elk personage te kijken of de garderobe historisch helemaal nauwkeurig nagemaakt is. “In de serie zijn de acteurs niet per se dubbelgangers van de mensen die ze portretteren, ze zijn een knipoog naar hen”, sluit ze af.

En toch, als je het ons vraagt, is het is bij deze jurk en scène haast onmogelijk om niet éxact prinses Diana te zien.

Hoe heeft Diana’s ‘wraakjurk’ onze mode beïnvloed?

De revenge dress van Diana inspireerde heel wat vrouwen die later in haar voetsporen traden. Ook in het huidige modebeeld zien we onthullende, sexy zelfs, en vooral héél uitbundige outfits. De zomercollecties na de pandemie zaten vol gewaagde kledingstukken: croptops, korsetten, minirokjes. Allemaal heel geschikt om je vrouwelijkheid schaamteloos uit te spelen en een ex jaloers te maken.

Ook op Instagram wordt die trend weerspiegeld. Onder de hashtags #revengeshopping en #revengedressing zijn honderden voorbeelden verzameld van mensen die stoefen met extravagante outfits.

5 iconische looks 1. Jennifer Aniston De breuk met Brad Pitt in 2005 zorgde ervoor dat Aniston op de rode loper in een glamoureuze Chanel-jurk verscheen. De twee Hollywoodsterren maakten kort ervoor een einde aan hun relatie van zeven jaar. Na de film ‘Mr. & Mrs. Smith’ kreeg Brad Pitt namelijk meer interesse in zijn tegenspeelster Angelina Jolie. Ondertussen is er ook een einde gekomen aan Brangelina en zijn Aniston en Pitt weer goed bevriend. Volledig scherm © James Devaney/WireImage 2. Katie Holmes Na haar breuk met Jamie Foxx in 2019 ging actrice Katie Holmes viraal met haar Cashmere bh en cardigan. De look van het Amerikaanse merk Khaite kwam met een stevig prijskaartje. De bh scoorde ze voor 520 dollar en de warme vest voor 1.540 dollar. Een stevig staaltje van financiële onafhankelijkheid dus. Volledig scherm © Photo: Backgrid 3. Irina Shayk Het Russische topmodel werd na haar breuk met Bradley Cooper gespot in Milaan in een sexy zwarte outfit van Versace. Hoewel de twee drie jaar samen waren en een dochtertje delen, had Irina niet veel tijd om te treuren. Kort na de breuk was ze al te zien op de catwalk van Versace voor Milaan Fashion Week. Volledig scherm © Getty Images 4. Jennifer Lopez Ook Jennifer Lopez mag niet ontbreken in dit lijstje. Na haar breuk met Ben Affleck in 2004 werd Lopez gespot in een opvallende gele jurk op de rode loper van de Golden Globes en ook die jurk ging over de tongen. Ondertussen gaf het stel elkaar deze zomer het jawoord tijdens een driedaags sprookjeshuwelijk. Ze lijken gelukkiger dan ooit. Volledig scherm © Getty Images 5. Taylor Swift In een jurk die wel heel erg lijkt op die van Lady Di was Taylor Swift eind 2021 te gast bij de talkshow ‘Late Night with Seth Meyers’. Volgens sommige fans deed ze dit als eerbetoon aan Diana, anderen zagen het als een echte revenge look. Volgens sommigen zou het een steek zijn naar acteur Jake Gyllenhaal, Taylors ex-partner die als inspiratie diende voor haar album ‘Red’. Anderen denken dan weer dat Taylor op deze manier probeert uit te halen naar Scooter Braun. Die laatste is al jaren in strijd met de popster over de rechten van haar eerste zes albums. Volledig scherm © Getty Images

