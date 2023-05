Sarah vertelt over 5 maanden non-stop gekrijs van haar huilbaby: “Ik wilde stoppen met ouder zijn”

Ik ben 1 op 6 Tijs Vanneste en zijn vrouw verloren negen zwanger­schap­pen. “Mijn vrouw is een kuitenbij­ter”

Vorig jaar verloor presentatrice Julie Van den Steen (30) haar kindje tijdens de zwangerschap. In de podcast Ik ben 1 op 6 praat ze met (on)bekende lotgenoten en experten. In de tweede aflevering hoor je het pakkende verhaal van presentator en muzikant Tijs Vanneste (44). “Tijs zijn verhaal hakte stevig op me in. Hij en zijn vrouw verloren in hun strijd om kinderen maar liefst negen zwangerschappen.”