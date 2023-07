Sarah Puttemans mag het gezicht van Louis Vuittons peperdure Knokke-handtas zijn. “Ik sta hier volledig achter”

De populaire VRT-reeks ‘Knokke off’ zette de mondaine badstad Knokke al op de kaart, en Louis Vuitton doet gretig mee. Het luxemerk ontwierp zoals elk jaar een iconische strandtas als ode aan Knokke en influencer Sarah Puttemans (24) is nu het uithangbord. “Mijn eerste tas van LV was er eentje met mijn initialen op.” Ze verklapt ons haar band met de chicste kuststad in Vlaanderen.

Naast Brussel en Antwerpen heeft ook Knokke-Heist zijn eigen Louis Vuitton-winkel, op de Kustlaan. Wie daar binnenwandelt, vindt er deze zomer een exclusief hoekje: de LV By The Pool Pop-in. Daar kun je de LV By The Pool-damescollectie aanschouwen.

Van kleedjes tot slippers en zonnebrillen: de collectie omvat alles wat je nodig hebt voor een verblijf aan de kust en kleurt vooral lichtblauw en wit. Voor wie in Knokke zelf verblijft, komt het pronkstuk van de pop-up vast goed van pas. We hebben het over de nieuwste editie van de Knokke-tas: de Louis Vuitton Knokke Neverfull heet ’ie.

Volledig scherm De pop-in in de Louis Vuitton-winkel in Knokke. © Tandem

Ook vorige zomer kwam LV met dat concept op de proppen, maar dit jaar bereiken ze het grotere publiek. Het uithangbord van deze lokale campagne is namelijk bekende influencer en wederhelft van Viktor Verhulst, Sarah Puttemans (24). Zij zet de Knokke-tas mee in de kijker op haar sociale media.

Sarah Puttemans blijft een maand aan zee. “Naar de Nacht Van Het Zoute”

Voor Sarah was het een absolute eer om samen te mogen werken met het Franse luxemerk. “Het was onze allereerste samenwerking. Tof, hé? Elk jaar brengt Louis Vuitton zo'n zomercollectie en Knokke-tas uit, en elk jaar ben ik fan. Met mijn mama ging ik enkele jaren geleden naar hun Fashion Show in Parijs en toen was ik al verkocht. Tot slot hangen er enkele stuks van het merk in mijn kast die ik heel graag style. Dus ja, ik stond hier volledig achter.”

Naast chique kledingstukken van Louis Vuitton, vind je in de kleerkast van de influencer ook een paar LV-tassen. “Mijn allereerste tas was er eentje met mijn initialen op. Het model is identiek aan deze nieuwste strandtas. De strandtas zou ik overdag durven dragen, bij een zomerkleedje als het warm is. Maar ik style hem vooral naar het strand, omdat er veel in kan. Ik zwier er zonneproducten, een handdoek en badpak in. En klaar.”

Dat de unieke handtas Knokke eert, is voor Sarah mooi meegenomen. “Ik ben supergraag én veel in Knokke”, vertelt ze. “In augustus verblijf ik er de hele maand. Ik ga naar het festival We Can Dance, maar ook op de Nacht van Het Zoute kan je me tegen het lijf lopen. Daar vindt dit jaar trouwens ook een event van Louis Vuitton plaats.”

“In Knokke is er dus genoeg te doen. Ik kijk er ook naar uit om er te wandelen, want het is er heel mooi. Da’s ook handig om mijn content te maken. Ik drink verder graag iets op het strand en bezoek leuke winkels.” En ja hoor, dat allemaal met de nieuwste LV-tas onder de arm, grapt ze nog.

Enkel in Knokke te koop, voor een pittig prijskaartje

Wil jij binnenkort ook chillen aan een beachbar in het Zoute, mét deze tas? Dan tel je zo’n 3.000 euro neer, al zijn er in die prijs ook een waaier en pareo inbegrepen. Belangrijk weetje: de tas wordt enkel en alleen tentoongesteld en verkocht in de Louis Vuitton-winkel in Knokke-Heist. Online is hij niet te verkrijgen. De LV By The Pool-collectie is dat trouwens wel.

Volledig scherm © Tandem

Wie zijn kans misloopt, kan ook eens in het buitenland proberen. Het modehuis pakt elk jaar uit met limited edition tassen voor slechts zestien boetieks in Europa. Ben jij verliefd op Saint-Tropez, Capri of vind je Mykonos iets mooier staan op jouw handtas? Ook die steden hebben hun eigen Louis Vuitton-handtas. Alweer: enkel te verkrijgen in de fysieke winkel in die stad.

