Sarah Jessica Parker schittert in nieuwe campagne Intimissimi Margo Verhasselt

16 juli 2018

Intimissimi, het Italiaanse lingeriemerk, heeft niemand minder dan Sarah Jessica Parker aan de haak geslagen voor haar volgende tv-commercial. Die zou in oktober moeten verschijnen.

Op 5 juni werd de actrice in Manhattan's West Village gespot in één van de pyjama's van het merk in zwarte zijde met bijpassende signature 'bralette'-bh. De beelden van de actrice verspreidden zich snel op sociale media, met de geruchten dat Parker een reclamecampagne voor een lingeriemerk aan het filmen was. Vandaag heeft Intimissimi de benoeming van de actrice als het nieuwe gezicht van het label bevestigd.

2018 markeert de twintigste verjaardag van de serie Sex And The City, die een vestimentaire inspiratiebron was voor een hele generatie. Deze generatie is dan ook precies het doelwit van het Italiaanse merk, en het is geen toeval dat Sarah Jessica Parker er nu de muze van is.

Intimissimi heeft de afgelopen jaren al samengewerkt met verschillende beroemdheden, waaronder Irina Shayk, Gisele Bündchen en Chiara Ferragni.