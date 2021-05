Sarah gaf 8 jaar lang borstvoeding: “De laatste jaren voedde ik mijn oudste niet meer in het openbaar”

Lidl Ideaal voor een zondagse brunch: luchtige yoghurtpan­nen­koek­jes

Eerlijk is eerlijk: voor pannenkoeken mag je ons altijd wakker maken. Maar van zodra de geur van deze yoghurtpannenkoekjes op zondagochtend in huis hangt, springen we meteen uit ons bed. De yoghurt zorgt voor extra luchtigheid, terwijl het verse aardbeiensausje on top een zalig zoet laagje geeft. Smullen geblazen!