Sarah (34) herontdekt haar ‘love body’ na 2 kinderen. “Mijn man vindt mijn billen wél nog altijd de moeite”

DE KLASFOTO. Actrice Charlotte Anne Bongaerts was een ondeugende puber. “Mijn brommer gaf me zoveel vrijheid”

Actrice Charlotte Anne Bongaerts (33) is te zien in de Streamz-serie ‘Dansaertvlamingen’. Maar zelf vertoeft ze al sinds ze kind is vaker in het buitenland. Midden in haar puberteit belandde ze plots toch in het Sint-Michielscollege in Brasschaat. Moeilijk voor zo’n onstuimige levensgenieter, vertelt Charlotte in onze reeks waarin BV’s oude klasfoto's delen. “Soms dronk ik te veel en kroop ik tóch op mijn brommer.”