Sanne (34) wil meer kleur dragen, maar durft niet. Onze 'fashionfixer' geeft tips: “Deze 4 combinaties werken altijd”

Iedereen kan weleens een hulplijn gebruiken als het op mode en kleding aankomt. Om de zoveel tijd helpt onze moderedacteur David Devriendt een lezeres met een prangende kwestie. Beschouw hem maar als jouw nieuwe ‘modevriend’ — als ‘de fashionfixer’.

Als diëtiste bij UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen), met haar eigen praktijk en als huisdiëtiste van Het Laatste Nieuws helpt Sanne Mouha (34) mensen met een gezond voedingspatroon. Maar zelf is ze ook vragende partij voor wat advies. Al is het dan in modesferen. “Als ik kleur draag, loop ik er fleuriger bij en heb ik nog meer zelfvertrouwen. Alleen: ik val altijd terug op dezelfde kleuren die makkelijk te combineren zijn, of veel in de winkels hangen, maar niet altijd bij me passen. Zoals marineblauw. Of ik grijp vaak naar geel of rood omdat die kleuren nu eenmaal veel beschikbaar zijn. Ik zit er een beetje mee vast.”

Volledig scherm Sanne Mouha. © Getty Images

“Mijn vraag luidt dan ook: hoe kan ik er professioneel mooi en leuk uitzien met kleuren, zonder dat ik er meteen uitzie als een clown? Ik shop veel vintage en ideaal zou zijn dat ik de kledingstukken naast mijn werkleven ook kan dragen in mijn dagelijkse leven.”

Dit zegt NINA’s moderedacteur David Devriendt, alias de Fashionfixer

“Sanne is geen unicum. Onze nationale vlag mag dan een knaller van een tricolore zijn, we leven vooral in een natie van zwart en donkerblauw. Nochtans kan colordressing heel veel doen voor je mood en uitstraling. Zoals Sanne het zelf al aangeeft: kleur fleurt op en helpt je zelfvertrouwen te tanken. Gelukkig is er ook in Vlaanderen gaandeweg steeds meer aandacht voor een kleurrijkere garderobe, mede met dank aan influencers die het goede voorbeeld geven op social media, waar opvallen de boodschap is.”

Volledig scherm 'Fashionfixer' en onze moderedacteur David Devriendt. © rv

“Het modebeeld wordt ook elk seizoen kleurrijker. Voor volgende winter is het kleur troef – de hele regenboog komt langs en het mag gerust OTT (over the top). Na al het grijs en zwart die onze coronamaanden hebben omrand, willen steeds meer mensen uit de band springen en is de tijd nu echt aangebroken voor dopamine dressing. Maar hoe je dat, kleuren combineren zonder er als een wandelende kerstboom of clown uit te zien?”

Quote De oplossing? Colorbloc­king-silhouet­ten die vrij simpel en trendy zijn maar niet pijn doen aan de ogen. Er bestaan vier mogelijkhe­den. David Devriendt, De 'fashionfixer’

“Misschien een binnenkopper, maar het is al een kwestie om rood en geel – twee tinten waar Sanne snel naar grijpt – niet samen te mengen. Niet dat dat niet mooi kan zijn, maar het zijn wel de huiskleuren van typetjes als Ronald McDonald en Bassie van Adriaan. In de verkeerde handen kan die combinatie dus clownesk overkomen. Of om het in de woorden van NINA’s trendwatcher en kleurexperte Hilde Francq te zeggen: “Er bestaan geen lelijke kleuren, alleen lelijke kleurcombinaties. De oplossing? Colorblocking-silhouetten die vrij simpel en trendy zijn maar niet pijn doen aan de ogen. Er bestaan vier mogelijkheden.”

1. Lekker monochroom

“De allergrootste misvatting is dat colorblocking inhoudt dat je een heleboel kleuren met elkaar combineert tot één fantastisch geheel. Dat kan het zijn, maar hoeft absoluut niet. Ooit al gehoord van de uitdrukking ‘als één blok’? Al met één kleur die je van kop tot teen draagt, doe je dus aan colorblocking.”

“Dat kan gaan van een kostuum – met bermuda, short of pantalon – tot een jumpsuit of twee afzonderlijke stukken in dezelfde kleur(familie). Het voordeel van een pak is dat het meteen een zekere zakelijkheid uitstraalt en toch intussen beschouwd wordt als een casual klassieker. Je kan kiezen voor primaire kleuren, of voor gedemptere tonen. Met je accessoires kan je in dezelfde kleurgroep blijven, of net een trendy contrast brengen. Zoals lichtroze hakken bij een pastelblauw kostuum of gele hakken én gele handtas bij oranje. Matchy-matchy accessoires waren lang not done, maar nu is het weer helemaal in. En dat is wel net zo gemakkelijk.”

2. Kleurrijke jurk

“In dezelfde categorie als de monochrome outfit: een jurk die spat van de kleur. Even makkelijk te stylen en heel veelzijdig, want past zowel op kantoor als op vakantie als in de stad. De mogelijkheden zijn legio – je kan kiezen voor een hemdjurk, een kaftanjurk, een strokenjurk met verschillende kleuren ... Een print kan zorgen voor nog meer kleur, schwung en persoonlijkheid, zonder dat je te veel denkwerk voor de kiezen hebt. Het keuzeproces is immers vrij eenvoudig: je vindt de jurk mooi of niet, de jurk staat je of niet.”

“In vintagewinkels zal je zeker en vast je ding vinden. Een jurk is ook een instant zomerklassieker die perfect te combineren is met tal van schoenen. Sanne draagt naar eigen zeggen graag cowboylaarsjes, Dr. Martens, sneakers van Veja en heeft ook groene hakjes. Dat past allemaal perfect.”

3. Rok/broek in één kleur + top in een andere

“Laat ons een versnellinkje hoger schakelen. Moeilijker wordt het als je twee stukken met verschillende kleuren combineert. Eén + één is in dat geval geen twee, maar drie. Doe het goed, en je valt op. Doe het minder goed, en je valt nog harder op, maar dan in minder positieve zin. Voor beginners is een handig hulpmiddel het befaamde kleurenwiel (online te vinden). Die tool met de belangrijkste kleuren in een cirkel wordt vaak door stylisten, binnenhuisarchitecten en ontwerpers gebruikt om geslaagde combinaties te vormen. Zo kan je twee kleuren nemen die recht tegenover elkaar staan op dat kleurenwiel en complementair zijn (blauw-oranje/groen-paars ...), of je kan ook gaan voor analoge kleuren die naast elkaar liggen, zoals geel en groen.”

“Maar verbazend genoeg telt niet alleen de kleur bij colorblocking volgens de regels van de kunst. Ook de intensiteit van de kleur, de snit van de stukken, de texturen en de kwaliteit zijn van belang. Je kan perfect twee mooi passende kleuren nemen, en dan toch de mist ingaan door een mismatch. Een beetje zoals in de liefde, dus. Sanne grijpt bijvoorbeeld vaak naar wat ze al heeft in haar kast en kijkt dan wat samen gaat qua kleur, maar de kans bestaat dat ze kleurmatig wel matchen maar helemaal niet qua vibe.”

“Ik raad haar aan om met bestaande stukken in gedachten zoveel mogelijk te shoppen en die zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Elk begin is moeilijk, maar oefening baart kunst. Dat is zo als je trompet leert spelen, een nieuwe taal induikt maar ook als je jezelf een frisse(re) look wil aanmeten. Een foto nemen van je outfit helpt ook altijd. Vaker kan je dat objectiever en makkelijker beoordelen dan je beeld in de spiegel.”

4. Multicolor

“Eens je weet welke kleuren je staan en je dat in je vingers hebt, kan je ze naar hartenlust gaan combineren. Een groene broek met een fuchsia top en een babyroze blazer. Of turkoois met paars en geel. Als dat goed gedaan is, zorgt dat voor een heel sterk silhouet. Ook hier kan het kleurenwiel soelaas bieden. Zo kan je er een (gelijkbenige) driehoek op tekenen, of een rechthoek en kan je die kleuren met elkaar matchen.”

“Waar ligt de onuitgesproken grens? Bij vier kleuren. Anders ligt dan toch weer dat gevreesde clowneffect op de loer. Maar de boodschap blijft: experimenteer! Sanne raadt als diëtiste haar klanten vaak aan om op hun bord veel te variëren met kleur, want dat doet eten. Dat principe kan ze dus ook perfect toepassen op haar garderobe.”

“Op de duur zal ze zo ook aandurven om steeds gewaagdere combinaties te maken, of nieuwe samenstellingen. Zelfs los van het kleurenwiel of andere kleurentools. Want zo streng hoeft het ook allemaal niet te zijn. Zoveel kleuren, zoveel mogelijkheden. Er mag dus gerust ook buiten de lijntjes gekleurd worden, met je eigenheid als kompas. Want dat is pas echt zelfvertrouwen én fashion.”

