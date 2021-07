Sandrine (30) heeft dankzij de ‘FIRE’-lifestyle genoeg geld om over een paar jaar halftijds te werken. “Financiën waren nochtans écht niet mijn ding”

Het was even zoeken naar een vrouw in de Belgische FIRE-community. Dat letterwoord staat voor ‘Financial Independence Retire Early’, een wereldwijde beweging. Sandrine – zeg maar Sandy – weet zelf ook dat ze nogal zeldzaam is. “Financiën is toch lange tijd een mannenwereld geweest, hè. In het begin dacht ik ook: ik zie hier geen enkele vrouw. Is dit wel iets voor mij? (lacht) Als zwarte vrouw dacht ik dat zéker. Gelukkig maken we op dat vlak vooruitgang vandaag.”