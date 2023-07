Sandra Bekkari is 50. “Volgende zomer sta ik nog steeds op de festivalweide in een korte short en topje”

Aaron Blommaert zet zijn broer Bastiaan schaakmat. “Hoe ouder we worden, hoe meer we naar elkaar toe groeien”

De weekenden van The Masked Singer-winnaar Aaron Blommaert (20) zijn schaars. Heeft hij er wel één, dan staan zijn vrije dagen volledig in het teken van familie en vrienden. “Mijn broer en ik schaken, met klassieke muziek op de achtergrond”, vertelt Aaron in onze reeks waarin bekende gezichten over hun ideale weekend vertellen. Al moet hij ook in zijn weekend volop plannen. “Sommige dingen lukken niet spontaan.”