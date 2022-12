Sandra (52) kan geen hakken dragen tijdens de feesten. Onze ‘fashionfixer’ geeft tips: “Volg de grote fashionista’s”

Iedereen kan weleens een hulplijn gebruiken als het op mode en kleding aankomt. Onze moderedacteur David Devriendt — de ‘fashionfixer’ — helpt lezers met een prangende kwestie.

Sandra Berghmans (52) heeft altijd graag hakken gedragen. Met haar 1,57 meter gaven ze haar wat meer gestalte en deden ze naar eigen zeggen wonderen voor haar figuur, maar wegens wat mankementen aan haar voeten is dat nu volledig uit den boze. “Aan de ene kant heb ik hielspoor, aan de andere kant hallux rigidus. Dat wil zeggen dat mijn grote teen is vastgegroeid en zich niet meer kan plooien. Dat is pijnlijk, maar een steunzool helpt. Alleen kan ik die ook niet in elke schoen dragen.”

“Van enkellaarsjes en laarzen krijg ik enkel alleen maar meer pijn. Dat is het confronterende aan ouder worden. Ik wíl nog modieus zijn, maar mijn voeten willen niet mee. Naar een schoenenwinkel gaan is soms frustrerend. Sneakers gaan nog altijd het beste. Hebben jullie nog suggesties? Ik zou tijdens de feesten graag een blazer en een geklede broek dragen: zijn er nog andere schoenopties voor mij?”

Dit zegt NINA’s moderedacteur David Devriendt, alias de ‘fashionfixer’

“Sandra’s medische situatie is heel specifiek, maar tegelijk exemplarisch voor heel vrouwen die ook sukkelen met hun voeten of hun rug en liever hakken vermijden omwille van fysieke ongemakken. Maar ook voor zij die het ook gewoon rechtuit ongemakkelijk vinden om er een hele dag in rond te lopen.”

Quote Op de modeweken spotte ik de invloed­rijk­ste influen­cers ook in sneakers, instap­schoe­nen of veterschoe­nen. David Devriendt

“Met covid primeerde wel het comfort en vergaarden in veel schoenrekken de hakken stof. Maar ik snap dat het voor Sandra niet altijd even plezant is om hakken voorgoed af te zweren. De perceptie dat hakken je zelfzeker doen voelen en in control leeft nog sterk. Al zien we daar ook een kentering in. Op de modeweken spotte ik de invloedrijkste influencers ook in sneakers, instapschoenen of veterschoenen. En dat is allesbehalve laag-bij-de-gronds.”

“Sandra weet het als geen ander: er bestaan schoenen in allerlei vormen, maten en hoogtes. Elke voet is anders, en wat voor de ene comfortabel zit, is voor de andere een ware marteling. Ik zet enkele comfy alternatieven op een rijtje, voor Sandra en voor iedereen die hakken moet/wil afzweren. Mét een extra chique toets.”

1. Sneaker-de-luxe

Sandra draagt bijna altijd sneakers. Ook voor al wie het niet zo hoog op heeft met hakken, blijft dat een meer dan valabele optie. Mag het iets feestelijker zijn? Ga dan voor een knalkleur zoals roze, of voor glitter en opsmuksels. Een mooi detail maakt alles des te specialer. A touch of glitter never hurt somebody. Het fleurt meteen een silhouet van een zwarte geklede broek en blazer op. Of ga voor een satijnachtige broek met iets sportievere sneakers. Ook dat contrast heeft iets chics.”

2. Birkenstocks

“Lang verguisd door de goegemeente en de modewereld, geliefd door de orthopedische wereld. Met Birkenstocks zou je vroeger in geen duizend jaar naar een feestje gaan. Maar tijden veranderen. Zelfs op de hoogdagen van de mode, de fashion weeks, houden de grootste fashionista’s ter wereld zich niet in om met Birkenstocks (of Crocs) aan de voeten te verschijnen. De truc is om ze zo mooi mogelijk te pimpen met luxueuzere stukken. Ook heel mooi met een bredere boek met split. Voilà, hierbij geef ik iedereen het groene licht.”

3. Veterschoenen

“Een ware klassieker, die dankbaar is voor iedereen met hakkenvrees of -verbod. De veters kan je heel makkelijk openen om zich aan te passen aan je voeten, of om in het geval van Sandra, er een steunzool in te steken. Je kan de klassieke toer op, maar dat kunnen ook All-Stars of Dr Martens zijn. Ja, ze zijn heel populair bij de jeugd, maar eigenlijk staat er geen leeftijd op. De 1460 boot van Dr Martens en zijn lagere versie, de 1461, zijn iconen met een erfenis van jewelste. En extra tof: ze bestaan ook in het zilver, brons of goud, of met glitters en stras.”

4. Kitten heels

“Oké, technisch zijn dit hakken en voor Sandra is dat geen optie. Haar voetproblematiek is zo specifiek dat zelfs nog maar de kleinste hak haar al pijn bezorgt. Maar voor wie minder rigide is, is zo’n kitten heel, met een hak van maximum van 6 cm, een stijlvol compromis. Er is een verhoogje, maar niet van zo’n duizelingwekkende proporties dat je bijna instant een hernia riskeert. De kitten heel is genoemd naar jonge katjes, omdat de schoen in zijn beginjaren, de fifties, gericht was op tienermeisjes. Hogere hakken waren voor hen te sexy en niet goed voor hun groei. Onder meer op de catwalk bij Dior voor deze winter laat de kitten heel zich van haar poezeligste kant zien.”

5. Preppy look

“Een persoonlijke favoriet van mij. De loafer of instapschoen is heel populair, met dank aan tv-series als ‘Gossip Girl’ waarin de luxeschoolgirllook regeert. Geassocieerd met de rijkelijke levensstijl van de upper class aan de oostkust van Amerika geven ze meteen een zekere allure. Met stras, glitter, gouden kettingen of gespen krijgen ze nog extra cachet. Mooi met een geklede broek of met een jurk, en je kan er blootsvoets in stappen of combineren met panty’s of sokken – op dit moment wint vooral dat laatste coolheidspunten.”

6. Chique slippers

“Misschien ook niets om meteen een steunzool in te leggen, want dat zie je direct, maar ook slippers houden je met beide voetjes op de grond. Ze houden het midden tussen chic en casual, en dus perfect voor eindejaar. Voor extra partyvibes: ga voor een paar met nepbont, veertjes of fluffy teddystof. Lekker warm, in deze tijden waarin de radiator een pitje lager staat.”

7. Ballerina’s

“You love ‘em or you hate ‘em, maar we kunnen er niet onderuit dat ballerina weer helemaal terug is. Met dank aan Miu Miu. Ze dragen vaak nog een seutige reputatie met zich mee, maar als ze goed genoeg waren voor Audrey Hepburn, wie zijn wij dan om onze neus ervoor op te halen?

Je draagt ze bij voorkeur ook met fijne kousen met ruches, of zelfs heel zware winterkousen, bijna ‘Flashdance’-style, alsof je zelf pirouettes draait in een koud repetitielokaal. Tegenwoordig zijn ze ook vaak gepimpt met sierlijke details, zoals strikjes of sterretjes. En bijna altijd nodigen ze uit om te dansen. Dat wens ik jou vooral toe, Sandra, een prachtige schoen waarin je je helemaal comfortabel voelt en je het nieuwe jaar kan in dansen.”

