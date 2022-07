Samen slapen met je baby of kind, een slecht idee? Pedagoog: “Je bent als ouder permanent paraat”

Moeite met af kicken van je mailbox op vakantie? Expert geeft tips: “Begin een week op voorhand”

Na maanden is het eindelijk zover. Je ligt aan het zwembad of trekt naar de Franse Alpen. Even geen werkzorgen, tot je ‘Pling!’ hoort: een mail, of twee, drie. Ga je piepen of niet? Florence Pérès, auteur van ‘Digital Detox’, geeft concrete tips over hoe je even écht van de e-mailradar verdwijnt. “Een nieuwe mail geeft onze hersenen een shot dopamine. We snakken daar soms naar.”

1 juli